Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-2, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του, Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα στην Καλαμάτα, μπροστά στα μάτια της συζύγου και των παιδιών του.

Τις τελευταίες στιγμές της πτήσης έχει καταγράψει και η σύζυγος του πιλότου, αλλά και οι συνάδελφοί του που τον περίμεναν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Όλο το υλικό αυτό εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας για να δουν τι ακριβώς συνέβη.

Φαίνεται πως απομακρύνεται το σενάριο της έκρηξης στον αέρα καθώς δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο στοιχείο ενώ δεν υπάρχουν και διάσπαρτα κομμάτια του αεροσκάφους.

Με βάση τα βίντεο εξετάζεται αν κάποιο κομμάτι του φτερού του αεροσκάφους αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα ο πιλότος να μην μπορεί να ελέγξει το αεροσκάφος. Ο ίδιος φαίνεται ότι δεν πάτησε το κουμπί προκειμένου να βγει από το αεροσκάφος.

Το πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται πιθανότατα στις αρχές του νέου έτους.

Η κηδεία του Επαμεινώνδα Κωστέα θα γίνει στις 11:00 στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια.

Πηγή: skai.gr

