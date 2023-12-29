«Ήμουν μεθυσμένος. Δεν ήξερα ότι τον είχα σκοτώσει. Με ενημέρωσε ο δικηγόρος μου το απόγευμα όταν συνήλθα. Μαλώσαμε και την ώρα που τους επιτέθηκα δεχόμουν γροθιές» φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 44χρονος Νορβηγός, που κρατείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού, χθες τα ξημερώματα, σε μπαρ επί της οδού Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια φορώντας μάσκα και αλεξίσφαιρό γιλέκο, όπως φαίνεται από το βίντεο που του thesstoday.gr.

Μπαίνοντας στα δικαστήρια δεν ανέφερε τίποτα στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Θοδωρής Καραγιάννης, ανέφερε ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι υπήρξε ανθρωποκτονία, ωστόσο υποστηρίζει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες. Μάλιστα, ο Νορβηγός λόγω της κατάστασής του, ενημερώθηκε από τον ίδιο αργά το απόγευμα τι συνέβη το μοιραίο ξημέρωμα της Πέμπτης.

«Βασική θέση του εντολέα μου είναι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει και μάλιστα ενημερώθηκε από μένα στις 18.30 για την κατάληξη που είχε το θύμα. Η βασική θέση που έχει είναι ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός. Υπήρξε ανθρωποκτονία. Αυτό που αμφισβητείται και είναι προς διερεύνηση είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, ενώ προς διερεύνηση είναι και η κατάσταση που ήταν, από πλευρά μέθης, η ψυχική υγεία και οι ακριβείς συνθήκες που προήλθε στο μοιραίο χτύπημα», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο Νορβηγός ισχυρίζεται ότι «ήταν μια συμπλοκή, στην οποία εκείνη τη στιγμή -την ώρα που επιτέθηκε- δεχόταν γροθιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.