Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, η σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος 'Αννα Παναγιωτοπούλου. Αξέχαστες παραμένουν οι ερμηνείες της στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, ειδικά στις σειρές «Μαντάμ Σουσού» και «Τρεις Χάριτες». Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σταμάτης Κραουνάκης, όταν έγραψε στο facebook «Έφυγε η 'Αννα».

Η 'Αννα Παναγιωτοπούλου γεννήθηκε στην Κυψέλη. Από τα παιδικά της χρόνια ήθελε να γίνει ηθοποιός. Μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή υπήρξαν βασικά μέλη στο Ελεύθερο Θέατρο -σχεδόν από τις απαρχές του- και πρωταγωνίστησαν στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία Και συ χτενίζεσαι, που το έκανε γνωστό και αγαπητό στο ευρύ κοινό. Ανέβαζαν παραστάσεις ποικίλου ρεπερτορίου, από Μπρεχτ μέχρι Χουρμούζη. Μόνιμη «στέγη» απέκτησαν όταν πήγαν στο 'Αλσος Παγκρατίου.

Το 1980, το Ελεύθερο Θέατρο σταμάτησε και ιδρύθηκε η Ελεύθερη Σκηνή, από την 'Αννα Παναγιωτοπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή, που επρόκειτο ουσιαστικά για μια μετονομασία του Ελεύθερου Θεάτρου. Η 'Αννα Παναγιωτοπούλου συνέχισε με επιθεωρήσεις, στις οποίες έπαιζε και έγραφε και το σενάριο.

Ευρέως γνωστή έγινε μέσω της συμμετοχής της σε τηλεοπτικές σειρές, αρχικά στη κρατική και στη συνέχεια στην ιδιωτική τηλεόραση. Σταθμός της τηλεοπτικής της καριέρας θεωρείται η ενσάρκωση της «Μαντάμ Σουσού» στην ομότιτλη διασκευή του μυθιστορήματος του Δημήτρη Ψαθά τη σεζόν 1986-87 (μαζί με τους Θανάση Παπαγεωργίου, 'Αγγελο Αντωνόπουλο, Νατάσα Ασίκη κ.ά.).

Τεράστια επιτυχία σημείωσαν επίσης οι σειρές Οι τρεις Χάριτες (στο πλευρό των Μίνας Αδαμάκη, Νένας Μεντή, 'Αννας Κυριακού) και Ντόλτσε Βίτα (μαζί με Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαρία Καβογιάννη, Μαρία Φωκά, Θανάση Ευθυμιάδη, Κατερίνα Ζιώγου, Παύλο Ορκόπουλο, Γαλήνη Τσεβά κ.ά.), που θεωρούνται «κλασικές»'.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο», «Οξυγόνο», «Αυστηρώς Κατάλληλο» κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

