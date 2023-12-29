Βαθμός Αντιπτεράρχου απονέμεται στον Επαμεινώνδα Κωστέα

O βαθμός του Αντιπτεράρχου θα απονεμηθεί στον πιλότο Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος όταν το εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε, συνετρίβη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου στον Επισμηναγό (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα (ΑΜ: 63824), ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκε η τελετή απόδοσης τιμών στον επισμηναγό που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος την Τετάρτη.



Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, καθώς και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό Παναγιάς Παντάνασσας στο στρατόπεδο Παπάγου.

Πηγή: skai.gr

