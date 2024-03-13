Της Ιωάννας Μάνδρου

Οριστικά αθώα για την πλημμύρα στη Μάνδρα, όπου έχασαν τη ζωή τους 25 άτομα, είναι η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου καθώς η έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα μετά την αθώωση της στον πρώτο βαθμό κρίθηκε εκπρόθεσμη.

Το Πενταμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, όπου εκδικάζεται η υπόθεση με την τραγωδία στη Μάνδρα, έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλλαν έξι συνολικά κατηγορούμενοι - μεταξύ των οποίων και η Ρένα Δούρου- για τους οποίους ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία κατά της αθώωσης τους. Μετά την απόφαση που έκρινε ότι η εν λόγω έφεση ήταν εκπρόθεσμη η δίκη θα συνεχιστεί με οκτώ κατηγορουμενους στο εδώλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου " η έφεση του Εισαγγελέα ήταν εκπροθεσμη χωρίς να υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου η ασκηθεισα έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη."

Για την υπόθεση δικάζονται οκτώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ποινές ως έξι χρόνια, χωρίς ωστόσο να πάει κάποιος στη φυλακή

