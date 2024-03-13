Εκτός εδωλίου στη δίκη για την πλημμύρα στην Μάνδρα, το 2017, που κόστισε την ζωή 25 ανθρώπων, βρίσκεται η τότε Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και άλλοι πέντε πρωτοδίκως αθωωθέντες, που κλήθηκαν να δικαστούν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μετά από εισαγγελική έφεση.

Το Τριμελές Εφετείο πλημμελημάτων έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλλαν οι έξι για τους οποίους ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία κατά της αθώωσης τους και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί με οκτώ κατηγορουμένους στο εδώλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου " η έφεση του Εισαγγελέα ήταν εκπρόθεσμη χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου η ασκηθείσα έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη."

Για την υπόθεση δικάζονται οκτώ στελέχη της αυτοδιοίκησης και αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίοι σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης που ανά περίπτωση φτάνουν τα έξι έτη .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.