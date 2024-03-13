Με τιμές μειωμένες κατά 1-2 ευρώ και συνεχές ωράριο από τις 7 το πρωί της Κυριακής μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αναμένει η Βαρβάκειος Αγορά τους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Βασίλης Σίμος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ σημείωσε ότι η αγορά θα κλείσει μόνο για μία ώρα το μεσημέρι της Κυριακής για να καθαριστεί, ενώ πρόσθεσε ότι οι τιμές δεν θα αλλάξουν και ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας.

Για τις τιμές ο πρόεδρος ανέφερε ότι γύρω στα 8-9 ευρώ από 10 -11 ευρώ, που ήταν πέρυσι, πωλείται η σκούρα γαρίδα Εκουαδόρ (μεσαίο μέγεθος) , τα 12 ευρώ αγγίζει η κόκκινη γαρίδα Αργεντινής, τα καλαμάρια κοστίζουν 8,98 ευρώ, δηλαδή είναι περίπου δύο ευρώ κάτω από την περυσινή τιμή και τα πλοκάμια θράψαλου στα 7,98 ευρώ και είναι φθηνότερα κατά 1 ευρώ από πέρυσι.

«Πάμε για μικρότερο εύρος κέρδους και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που είναι οικονομικά ευάλωτος», τόνισε ο κ. Σίμος και υπενθύμισε ότι η Βαρβάκειος κάνει πωλήσεις και ηλεκτρονικά.

«…Θα φτιάξουμε το καλάθι της Σαρακοστής, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει καλάθι 6-7 προϊόντων με θαλασσινά που έχουν μείωση της τάξης 1-2 ευρώ», είπε ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

