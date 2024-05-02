Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπισθεί «τα στρατηγικά της συμφέροντα» στις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, δηλώνει σε συνέντευξή του στον Economist ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο Παρίσι (6 και 7 Μαΐου).

«Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το άνοιγμα ή μη της ευρωπαϊκής αγοράς στην Κίνα, ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι «πρέπει κανείς να επιδείξει μεγάλο πραγματισμό και να δει το θέμα σε συνδυασμό με τα στρατηγικά μας συμφέροντα».

«Είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους καθώς θα υποδέχομαι τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε τη συμμετοχή της Κίνας στα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα και να έχουμε ανταλλαγές στις οικονομικές μας σχέσεις που να στηρίζονται στην αμοιβαιότητα».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στο παράδειγμα των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που «φορολογούνται με 10%» στην ευρωπαϊκή αγορά την ώρα που η παραγωγή τους «δέχεται μαζική βοήθεια» από την κινεζική κυβέρνηση. Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα οποία «η Ευρώπη διαθέτει κανόνες που περιορίζουν τις επιδοτήσεις» προς τους παραγωγούς τους, «φορολογούνται με 15%» στην κινεζική αγορά.

«Σήμερα οφείλουμε να έχουμε στο εμπορικό επίπεδο με την Κίνα μία συμπεριφορά σεβασμού, αλλά και υπεράσπισης των συμφερόντων μας, αμοιβαιότητας και εθνικής ασφάλειας», επιμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας λέγοντας ότι υποστηρίζει τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αιολικής ενέργειας ως προς τις κινεζικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

«Δεν πρέπει να ξεχνούμε τα διακυβεύματα της εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν πολυάριθμοι τομείς για τους οποίους η Κίνα απαιτεί οι παραγωγοί να είναι Κινέζοι, διότι είναι υπερβολικά ευαίσθητοι. Ε λοιπόν, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το ίδιο» επισήμανε ο Μακρόν.

Η επίσκεψη του Σι γίνεται με την ευκαιρία του εορτασμού των 60 ετών διμερών διπλωματικών σχέσεων. Οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις, ανάμεσά τους ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρίσκονται στο «μενού» των γαλλοκινεζικών συνομιλιών.

«Θέλουμε να επιτύχουμε η Κίνα να ρίξει το βάρος της στη σταθερότητα της διεθνούς τάξης. Δεν είναι προς το συμφέρον της Κίνας σήμερα να έχει μία Ρωσία αποσταθεροποιητική της διεθνούς τάξης, να έχει ένα Ιράν που μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να έχει μία Μέση Ανατολή βυθισμένη σε μία μορφή χάους. Αρα, πρέπει να εργασθούμε μαζί με την Κίνα για να οικοδομήσουμε την ειρήνη», δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η αποστολή δυτικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, εφόσον βεβαίως η ίδια το ζητήσει, επισημαίνοντας πως «δεν θα πρέπει να αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο διότι ο στόχος μας είναι να μην καταφέρει ποτέ η Ρωσία να κερδίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

