Ηλιοβασίλεμα με δελφίνια στην Εύβοια

Ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα στην Εύβοια, παρέα με δελφίνια στη θάλασσα.

Το εντυπωσιακό θέαμα που σκόρπισε χαμόγελα και φυσικά έγινε viral.

Τα συμπαθή θηλαστικά εμφανίστηκαν στην παραλία Πευκί της βόρειας Εύβοιας.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά, που δελφίνια κάνουν την εμφάνιση τους στα βόρεια του νησιού με τους λουόμενους να μένουν κάθε φορά με το στόμα ανοιχτό από την ομορφιά της στιγμής.

Δελφίνια εμφανίστηκαν τον προηγούμενο μήνα και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, τραβώντας τα βλέμματα των περιπατητών.

Τα υπέροχα θηλαστικά προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα όταν εμφανίστηκαν στις 08:30, διανύοντας μέσα σε λίγα λεπτά τη θαλάσσια περιοχή από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής.

Δεκάδες πολίτες σταμάτησαν για να τα θαυμάσουν και να αιχμαλωτίσουν στα κινητά τους, την εικόνα τους.

Τα συμπαθή θηλαστικά με τη χαρακτηριστική ευφυΐα, έγιναν ορατά από όσους έκαναν τον πρωινό τους περίπατο κατά μήκος της Nέας παραλίας, από το πλακόστρωτο μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής.

