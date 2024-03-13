Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη για εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται από την 1η Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε μιλώντας στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τα παραπεμπτικά αιματολογικών εξετάσεων θα χρεώνονται 1 ευρώ και για ακτινολογικές εξετάσεις 3 ευρώ.

«Αυτό συμβαίνει γιατί μετά την πανδημία παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των διαγνωστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές, που συνεχίζεται και τώρα που τελείωσε ο κορωνοϊός» δήλωσε ο κος Θεμιστοκλέους.

«Θέλουμε να επαναφέρουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις στις δημόσιες δομές» εξήγησε για το μέτρο ο υφυπουργός Υγείας.

«Όποιος πάει για εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία, η συμμετοχή του θα είναι μηδενική» είπε ο υφυπουργός.

Όσον αφορά στις καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού και τις λίστες αναμονής στα απογευματινά χειρουργεία του ΕΣΥ, ο κος Θεμιστοκλέους απάντησε: «Το προσωπικό (νοσηλευτικό προσωπικό – παραϊατρικό προσωπικό) επαρκεί. Τα ίδια τα νοσοκομεία το επιβεβαιώσαν και απάντησαν θετικά όταν ρωτήθηκαν. Το μέτρο έκανε πρεμιέρα χθες και σε 18 μήνες από σήμερα περιμένουμε σημαντική μείωση στις αναμονές. »

Πηγή: skai.gr

