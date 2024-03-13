Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη για εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται από την 1η Απριλίου.
Όπως ανακοίνωσε μιλώντας στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τα παραπεμπτικά αιματολογικών εξετάσεων θα χρεώνονται 1 ευρώ και για ακτινολογικές εξετάσεις 3 ευρώ.
«Αυτό συμβαίνει γιατί μετά την πανδημία παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των διαγνωστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές, που συνεχίζεται και τώρα που τελείωσε ο κορωνοϊός» δήλωσε ο κος Θεμιστοκλέους.
«Θέλουμε να επαναφέρουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις στις δημόσιες δομές» εξήγησε για το μέτρο ο υφυπουργός Υγείας.
«Όποιος πάει για εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία, η συμμετοχή του θα είναι μηδενική» είπε ο υφυπουργός.
Όσον αφορά στις καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού και τις λίστες αναμονής στα απογευματινά χειρουργεία του ΕΣΥ, ο κος Θεμιστοκλέους απάντησε: «Το προσωπικό (νοσηλευτικό προσωπικό – παραϊατρικό προσωπικό) επαρκεί. Τα ίδια τα νοσοκομεία το επιβεβαιώσαν και απάντησαν θετικά όταν ρωτήθηκαν. Το μέτρο έκανε πρεμιέρα χθες και σε 18 μήνες από σήμερα περιμένουμε σημαντική μείωση στις αναμονές. »
- Βαρβάκειος: Ελαφρά μειωμένες οι τιμές των θαλασσινών - Ποιες ώρες θα λειτουργεί το τριήμερο η αγορά
- Kataggelies@skai.gr: Απαράδεκτες συνθήκες στα νοσοκομεία – Στοιβαγμένοι στους διαδρόμους οι ασθενείς και κατεψυγμένος αρακάς αντί για παγοκύστες
- Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για το φθηνότερο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.