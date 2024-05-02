Kρήτη: 3 τα ανήλικα παιδιά που είχε κακοποιήσει ο νονός- τέρας

Σοκάρουν οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος 51χρονου Ηρακλειώτη, ο οποίος φέρεται κατά διαστήματα επί χρόνια να κακοποιούσε σεξουαλικά τρία παιδιά, δύο εκ των οποίων βαφτιστήρια του.

Με βάση τα καταγγελλόμενα, ο 51χρονος φέρεται να είχε προβεί ανά περίπτωση σε ασελγείς πράξεις και χειρονομίες σε βάρος των παιδιών, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, των 5 και 6 ετών.

Η κύρια καταγγελία των ασελγών πράξεων αφορά στον 20χρονο σήμερα νεαρό, τον οποίο είχε βαπτίσει ο συλληφθείς και καταγγέλλεται ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά την περίοδο 2018-2019, ενώ ήταν 14-15 ετών.

Η δικογραφία σε βάρος του Ηρακλειώτη αφορά σε δύο ακόμα καταγγελίες για ασελγείς χειρονομίες.

Στην πρώτη περίπτωση η καταγγέλλουσα είναι μία 24χρονη, αδερφή του 20χρονου, και η παρενόχληση αφορά το 2006 και το 2010, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά σε 17χρονο σήμερα κορίτσι, το οποίο επίσης είχε βαφτίσει ο 51χρονος και χρονικά αφορά την περίοδο του 2012 ενώ ήταν μόλις 5 ετών.

Ο 51χρονος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Ηρακλείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε κάρτα μνήμης που εμπεριέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας με ένα από τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

