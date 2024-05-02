Ο Άιρτον Σένα «ζει»!

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο του Σένα στην πίστα της Ίμολα. Αλλά η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Θαυμαστές του από όλο τον κόσμο άφησαν λουλούδια στη στροφή της πίστας.Ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του μεγάλου Άιρτον Σένα στην πίστα της Ίμολα. Κεφάλια κατεβασμένα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο με λουλούδια στα χέρια στον τόπο όπου ο τριπλά παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, ο πιο ταλαντούχος και εμβληματικός οδηγός όλων των εποχών, έχασε τη ζωή του στο τιμόνι της μονοθέσιας Williams Renault. Αλλά εκείνο το μαύρο Σαββατοκύριακο τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου του 1994 στο Γκραν Πριν του Σαν Μαρίνο δεν ξεκίνησε καλά. Ο Ρούμπερ Μπαρικέλο, επίσης Βραζιλιάνος οδηγός της F1, τραυματίστηκε σοβαρά, την επόμενη ο αυστριακός Ρόλαντ Ράτζενμπεργκ, στην πρώτη του χρονιά στη Φόρμουλα, βρήκε ακαριαίο θάνατο στην πίστα έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με 314,9 χιλιόμετρα την ώρα.

«Μετέδιδε περισσότερα από τον αθλητισμό»

Όταν εκείνη την πρωτομαγιά του 1994 ο Σένα ξεκίνησε από την πρώτη θέση δίπλα στον Μίχαελ Σουμάχερ, δύο αντίπαλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, τίποτα δεν προμήνυε τη συνέχεια. Αλλά φαινόταν να τον βαραίνουν σκέψεις, το μυαλό του ήταν αλλού. Η σύντροφος του Σένα εκμυστηρεύτηκε μετά το ατύχημα ότι μετά το θανατηφόρο ατύχημα του Ρόλαντ Ράτζενμπεργκ είχε δει τον Σένα να κλαίει και να ζητά να αναβληθεί ο αγώνας έχοντας προφανώς κακό προαίσθημα. Αλλά ο Άιρτον Σένα δεν «πέθανε». Το θυμήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, οι χιλιάδες θαυμαστές τους. Όπως ο Ντανιέλε Μινούτσο από τη Βενετία. «Ο Αίρτον Σένα δεν ήταν μόνο πρωταθλητής της F1, ήταν επίσης και σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που μπόρεσε να μεταδώσει στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο τις πιο σημαντικές αξίες της ζωής, όπως αλληλεγγύη, αγάπη, αφοσίωση στο επάγγελμά του και ανταγωνιστικότητα και έτσι αποτέλεσε παράδειγμα για πολλούς. Κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να τον αγαπήσουν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μετέδιδε πολύ περισσότερα από την ιδέα του αθλητισμού».



Οι θαυμαστές τους περπάτησαν την πίστα και άφησαν λουλούδια στον τοίχο της στροφής που έπεσε ο αυτοκίνητό του με ταχύτητα 233 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Άιρτον πρόλαβε να φρενάρει μόλις τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά ήταν πια αργά. Μέσα σε δύο λεπτά η ιατρική του ομάδα τον έβγαλε από το αυτοκίνητο, του έγινε επιτόπια τραχειοτομή, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αλλά λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Πολλά σενάρια, καμιά βεβαιότητα

«Ας γίνει ο θάνατος δύο σπουδαίων αθλητών, του Σένα και του Ράτζενμπεργκ σπορά για κάτι θετικό, ώστε οι αξίες του αθλητισμού να μπορούν πάντα να μεταδίδονται και να εκτιμώνται από τους νέους που χρειάζονται θετικά παραδείγματα» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι. «Και αυτά τα δύο παιδιά που πέθαναν πριν από τριάντα χρόνια είναι δύο θετικά παραδείγματα». Μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι ο δεξιός μπροστινός και κομμάτι του ψαλιδιού και της ανάρτησης χτύπησαν τον Σιένα στη δεξιά πλευρά του κράνους του με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το κεφάλι του προς τα πίσω συνθλίβοντας τον εγκέφαλό του. Ένα κομμάτι της μπροστινής ανάρτησης τρύπησε το κράνος και προκάλεσε τραύμα στο μέτωπο. Ο Σένα υπέστη θανατηφόρο κάταγμα κρανίου, τραύματα στον εγκέφαλο και αιφνίδια διακοπή της αρτηριακής λειτουργίας.



Ο Μίχαελ Σουμάχερ, ο άλλος θρύλος της F1, ασχολήθηκε πολύ εντατικά με τους θανάτους των δύο συναθλητών του, του Σένα και του Ράτζενμπεργκ, όπως εκμυστηρεύτηκε το 2006 σε περιοδικό της Süddeutsche Zeitung. Και μάλιστα έπαιζε με τη σκέψη να εγκαταλείψει το άθλημα. «Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν πήγα τότε στην κηδεία του Άιρτον, αλλά για δοκιμή» ομολόγησε. «Έπρεπε να ξέρω αν θα μπορούσα να συνεχίσω να οδηγώ, αν θα εξακολουθούσα να το απολαμβάνω. Εξάλλου, δεν ήθελα να κλάψω δημόσια, όλοι θα περίμεναν να με δουν να κλαίω». Ακόμη και σήμερα τα δάκρυα δεν φαίνεται να έχουν στερέψει για τον Σένα, όπως φάνηκε από τη χθεσινή τελετή στη μνήμη του. Ο Άιρτον Σένα συνεχίζει να "ζει" 30 χρονια μετά.



Reuters TV, DPA, AF, SZ

