Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών του Ηλία Μίχου για τις κατηγορίες που αφορούν βιασμό της 12χρονης από τον Κολωνό καθώς και για μαστροπεία σε οίκους ανοχής μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων, ζήτησε από τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο Εισαγγελέας Έδρας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, μετά από πολύμηνη διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε πως ο κατηγορούμενος ως πρωταγωνιστής της δυσώδους υπόθεσης πρέπει να αθωωθεί για τις βαρύτερες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο εισαγγελέας θεωρεί πως ο 55χρονος επιχειρηματίας από τον Κολωνό πρέπει να κριθεί ένοχος μόνο για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη από πρόσωπο που του το είχαν εμπιστευτεί , για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο κάτω των 12 ετών αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται καθώς και για οπλοκατοχή.

Συνολικά για τον Μίχο, ζήτησε ενοχή για τέσσερις κατηγορίες και απαλλαγή για τρεις.

