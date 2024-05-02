ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από Covid, 9 διασωληνωμένοι - Ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

Μείωση της θετικότητα παρουσιάζουν οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος - SARS/CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός/RSV. Σε υψηλά όμως για την εποχή επίπεδα, διατηρείται η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 22-28 Απριλίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 83. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 76 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 732.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 3. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 2 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 16. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9.

Καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Ο αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 6 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 61.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε πτώση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 2 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν, αύξηση σε 3, και σταθεροποίηση σε 3.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) εξακολουθεί να είναι άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC), παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και διατηρούμενος σε υψηλά για την εποχή επίπεδα (με επικράτηση της γρίπης τύπου Β).

Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και διατηρείται χαμηλή.

Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 143 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 68 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 966 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 549 (57%) ήταν τύπου Α και 417 (43%) τύπου Β.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο επικρατών τύπος είναι ο Β τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 531 στελέχη τύπου Α. Τα 489 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 42 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.