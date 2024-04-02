Κολωνός: Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης

Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό. Υπενθυμίζεται ότι η ποινή που επιβλήθηκε στη μητέρα του κοριτσιού ήταν 20 μήνες για το αδίκημα της εκβίασης το οποίο είναι πλημμέλημα. Σημειώνεται ότι ήδη έχει μείνει στη φυλακή προφυλακισμένη, άρα ήταν θέμα χρόνου γι’ αυτή να αποφυλακιστεί.

Σημειώνεται ότι απόφαση με την οποία χορηγεί αναστολή στους 17 από τους 20 καταδικασθέντες για την υπόθεση του Κολωνού έλαβε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ρίχνοντας αυλαία στην πολύκροτη δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 12χρονου κοριτσιού.

Έτσι στη φυλακή παραμένει μόνο ο 55χρονος και ο αποκαλούμενος «Μιχάλης». Σε όσους δόθηκε αναστολή μέχρι την έφεση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι (κατά περίσταση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε ΑΤ) και σε κάποιους χρηματικές εγγυήσεις.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι με τις συγχωνεύσεις των ποινών, ο 55χρονος έχει τελική ποινή ισόβια και κάθειρξη 27 ετών με εκτιτέα τα 20. Στον αποκαλούμενο «Μιχάλη» επιβλήθηκε με τη συγχώνευση συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών.

