Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο Τσιφούτ Καστέλλι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, ο 23χρονος δεν κατονόμασε τους δράστες λέγοντας πως δεν πρόλαβε ούτε καν να τους δει.

Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του ο νεαρός άνδρας, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο 23χρονος ήταν με το αυτοκίνητό του και σταμάτησε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων προκειμένου να πετάξει τα σκουπίδια.

Μόλις τα πέταξε άκουσε πυροβολισμούς και επιχείρησε να τρέξει προς το αυτοκίνητό του για να καλυφτεί. Όπως τόνισε δεν είδε ποιος τον πυροβολούσε ενώ ένιωσε ένα κάψιμο στην αριστερή του ωμοπλάτη και κατάλαβε πως είχε δεχθεί μία από τις σφαίρες.

Οι δράστες, όπως ανέφερε, είχαν ήδη φύγει και εκείνος με το αυτοκίνητό του και με ένα συγγενικό του πρόσωπο πήγαν στο Κέντρο Υγείας Χάρακα για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες των αρχών

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Αφού πήραν τις πρώτες καταθέσεις πήγαν στο σημείο όπου είχε γίνει η ένοπλη επίθεση.

Από τη πρώτη στιγμή επιβεβαιώθηκε η ένοπλη επίθεση με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στο σημείο 7 κάλυκες, τόσο από καλάσνικοφ όσο και από άλλο όπλο γεγονός που υποδηλώνει πως υπήρχαν δύο άτομα που πυροβόλησαν συνολικά εφτά φορές.

Οι αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ ώστε να αποσαφηνίσουν τα αίτια της συγκεκριμένης ένοπλης επίθεσης.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αναφέρει πως ίσως η συγκεκριμένη επίθεση να έχει σχέση με μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε πριν αρκετούς μήνες με δράστη τον 23χρονο που πυροβολήθηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται με προσοχή όλη η κατάθεση του 23χρονου καθώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν «δένουν».

Καλά στην υγεία του ο 23χρονος

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη νοσηλεύεται ο 23χρονος που δέχτηκε πυροβολισμούς ενώ κινούνταν με το όχημα του σε περιοχή του δήμου Γόρτυνας.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία καθώς σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έχει πειραχθεί κάποιο ζωτικό του όργανο και ο τραυματίας είναι αιμοδυναμικά σταθερός, όπως δήλωσε και η γιατρός του Κέντρου Υγείας Χάρακα Εύα Λαδουκάκη.

Τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γόρτυνας ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.