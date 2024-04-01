Κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του Κολωνού

Της Ιωάννας Μάνδρου

Αντιμέτωπος με βαρύτατη ποινική μεταχείριση, που φθάνει ως τα ισόβια είναι πλέον ο βασικός κατηγορούμενος στην φρικτή σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού στον Κολωνό αν υιοθετηθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίο η εισαγγελική πρόταση να μην του αναγνωριστεί ούτε ένα ελαφρυντικό.

Η βαρύτητα των πράξεων του και η καταδίκη του για βαριά αδικήματα, οδήγησαν την εισαγγελέα σε πρόταση σύμφωνα με την οποία, δεν πρέπει να αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον 55χρονο ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ στον Κολωνό, που υπήρξε πρωταγωνιστής της σεξουαλικής κακοποίησης του ανήλικου κοριτσιού.

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να μην αναγνωριστεί ελαφρυντικό και στη μητέρα της ανήλικης, που έχει καταδικαστεί μόνον για εκβίαση και απαλλαγεί από τις βαριές κατηγορίες της μαστροπείας, με οριακή πλειοψηφία καθώς οι ένορκοι ψήφισαν υπέρ της αθώωσης της και οι δικαστές το αντίθετο. Η μη αναγνώριση ελαφρυντικών στη μητέρα κατά την εισαγγελέα, σχετίζεται με την βαρύτητα της πράξης της να μην έχει ασκήσει την απαιτούμενη από τη θέση της εποπτεία στο ανήλικο και να το έχει αφήσει έρμαιο στις ορέξεις δραστών εγκληματικών συμπεριφορών.

Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς κατηγορούμενους, που κρίθηκαν ένοχοι γιατί μετείχαν στη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, η εισαγγελέας πρότεινε να αναγνωριστεί ελαφρυντικό, μόνον σε όσους είχαν μία συνεύρεση με το θύμα, αλλά κανένα ελαφρυντικό στους υπόλοιπους, και μόνον σε έναν που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, πρότεινε αναγνώριση ελαφρυντικού μεταμέλειας μετά την πράξη.

Το Δικαστήριο συνεχίζει τη συνεδρίαση του με τις αγορεύσεις των συνηγόρων μετά την εισαγγελική πρόταση και η τελική απόφαση του Δικαστηρίου για τις ποινές ενδέχεται να εκδοθεί αργά σήμερα η αύριο.

Πηγή: skai.gr

