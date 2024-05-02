Το ματς της χρονιάς έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, με όλα να... κρέμονται από μία κλωστή.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται και πάλι στη Χάλα Πιονίρ του Βελιγραδίου από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), σε ένα ματς-τελικό, αφού σε περίπτωση νίκης θα επαναφέρουν τη σειρά στο ΟΑΚΑ για 5ο και τελευταίο παιχνίδι, ενώ σε περίπτωση ήττας θα αποκλειστούν οριστικά από το Final Four της Ευρωλίγκας.

Στο πρώτο (και επεισοδιακό) ματς στο Βελιγράδι, το «τριφύλλι» δεν έκανε καλή εμφάνιση, όμως κόντεψε να «κλέψει» τη νίκη με αντεπίθεση στο τέλος, χάνοντας τελικά 85-83 και έχοντας σημαντικά παράπονα από τη διαιτησία της τελικής ευθείας της αναμέτρησης. Αυτό είχε, μάλιστα, αποτέλεσμα, να κατατεθεί από την ομάδα διπλή ένσταση για δύο σφυρίγματα.

Όπως και να 'χει, το αποτέλεσμα αυτό έφερε τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR με την πλάτη στον τοίχο, καθώς όλα θα κριθούν πλέον στον αποψινό αγώνα του Βελιγραδίου, όπου θα ψάξει ένα μεγάλο «διπλό» για να γίνει το απόλυτο φαβορί πρόκρισης στο Βερολίνο, και για να μη λήξει τόσο άδοξα μια πολύ θετική σεζόν.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο «εξάστερος» δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος δεν έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια, και δεν ταξίδεψε καν στο Βελιγράδι. Από πλευράς Μακάμπι, αμφίβολος είναι ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, που έχασε επίσης το δεύτερο και το τρίτο ματς με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, όμως προπονήθηκε την Τετάρτη (01/05) και ίσως αγωνιστεί.

Σχετικά με τους διαιτητές που ορίστηκαν για τον συγκεκριμένο αγώνα, πρόκειται για τους Ίλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, Μεντί Ντιφαλά από τη Γαλλία και Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ίδια ακριβώς τριάδα διηύθυνε και το Game 3 του ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα, το οποίο κρίθηκε από ένα αμφιλεγόμενο σφύριγμα εις βάρος του Φίλιπ Πετρούσεφ για τρεις βολές στον Τζαμπάρι Πάρκερ, προκαλώντας μεγάλα παράπονα από πλευράς «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1 Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-91

Game 2 Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79

Game 3 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR 85-83

Game 4 (02/05, 21:45) Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR

Game 5 (αν χρειαστεί, 07/05) Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ

