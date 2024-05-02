Eva Mendes: Δεν πίστευα ότι στα 50 θα ήμουν «κλειδωμένη» στο σπίτι με τα παιδιά

Η Eva Mendes είναι «κλειδωμένη» στο σπίτι με τα παιδιά και το λατρεύει. Μιλώντας στο «People», η ηθοποιός εξήγησε πως ποτέ δεν περίμενε ότι θα ακολουθούσε αυτόν τον τρόπο ζωής, όμως ο Ράιαν Γκόσλινγκ την έκανε να το δει σαν μια «εύκολη και λογική λύση».

«Ένας συγκεκριμένος άντρας μπήκε στη ζωή μου και με έκανε να αλλάξω γνώμη για όλα αυτά τα πράγματα», εξήγησε η ίδια στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό.

«Σίγουρα δεν πίστευα ότι θα έκανα παιδιά και θα ήμουν ‘’κλειδωμένη’’ στο σπίτι και μάλιστα στην ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις», είπε με νόημα.

Η διάσημη ηθοποιός φαίνεται, πραγματικά, να απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή και να μην την ενδιαφέρει καθόλου που η καριέρα της βρίσκεται σε «αναμονή» μετά τη γέννηση των παιδιών της: της 9χρονης Esmeralda και της 7χρονης Amada.

Μάλιστα, η ίδια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη απόφαση «εύκολη», γιατί, όπως εξήγησε, ήθελε να είναι παρούσα στη ζωή των μικρών κοριτσιών.

Πηγή: skai.gr

