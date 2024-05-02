Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eva Mendes: Δεν πίστευα ότι στα 50 θα ήμουν «κλειδωμένη» στο σπίτι με τα παιδιά

Η διάσημη ηθοποιός φαίνεται, πραγματικά, να απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή και να μην την ενδιαφέρει καθόλου που η καριέρα της βρίσκεται σε «αναμονή» μετά τη γέννηση των παιδιών της

Eva Mendes

Η Eva Mendes είναι «κλειδωμένη» στο σπίτι με τα παιδιά και το λατρεύει. Μιλώντας στο «People», η ηθοποιός εξήγησε πως ποτέ δεν περίμενε ότι θα ακολουθούσε αυτόν τον τρόπο ζωής, όμως ο Ράιαν Γκόσλινγκ την έκανε να το δει σαν μια «εύκολη και λογική λύση».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes)

«Ένας συγκεκριμένος άντρας μπήκε στη ζωή μου και με έκανε να αλλάξω γνώμη για όλα αυτά τα πράγματα», εξήγησε η ίδια στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes)

«Σίγουρα δεν πίστευα ότι θα έκανα παιδιά και θα ήμουν ‘’κλειδωμένη’’ στο σπίτι και μάλιστα στην ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις», είπε με νόημα. 

Η διάσημη ηθοποιός φαίνεται, πραγματικά, να απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή και να μην την ενδιαφέρει καθόλου που η καριέρα της βρίσκεται σε «αναμονή» μετά τη γέννηση των παιδιών της: της 9χρονης Esmeralda και της 7χρονης Amada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes)

Μάλιστα, η ίδια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη απόφαση «εύκολη», γιατί, όπως εξήγησε, ήθελε να είναι παρούσα στη ζωή των μικρών κοριτσιών. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Eva Mendes Ryan Gosling
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark