Η Κινεζική Κρατική Ναυπηγική Κοινοπραξία (CSSC) θα κατασκευάσει 18 γιγαντιαία δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μεταφορικής ικανότητας 271.000 κυβικών μέτρων το καθένα για το Κατάρ.

Η συμφωνία για τη μεγαλύτερη ενιαία παραγγελία κατασκευής πλοίων παγκοσμίως μεταξύ της CSSC και της QatarEnergy, υπογράφτηκε χθες.

Τα πλοία μεταφοράς LNG έχουν το παρατσούκλι των «θαλάσσιων φορτηγών ψυγείων» που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο σε χαμηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τους -163 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για πλοία, η κατασκευή των οποίων, αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον τομέα των ναυπηγείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

