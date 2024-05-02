Οι αρχές της Βαρσοβίας συνέλαβαν έναν έφηβο την Τετάρτη για επίθεση με εύφλεκτη ουσία σε μια ιστορική συναγωγή στην πρωτεύουσα της Πολωνίας , ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε την καταδίκη των Πολωνών πολιτικών ηγετών.

«Αστυνομικοί... σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW), συνέλαβαν έναν 16χρονο, Πολωνό υπήκοο, σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις της συναγωγής», ανακοίνωσε η αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Αξιωματούχοι της εβραϊκής κοινότητας δήλωσαν ότι σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνει ότι τρεις βόμβες μολότοφ εκτοξεύτηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αν και δεν ήταν σαφές εάν εμπλέκονταν ένας ή περισσότεροι δράστες.

«Ενημερωθήκαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας για ένα περιστατικό που αφορούσε σε ένα δοχείο που περιείχε ένα εύφλεκτο υγρό που πέταξαν σε χώρους συναγωγής», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας νωρίτερα την Τετάρτη.

Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο μετά την επίθεση στο Ισραήλ από μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς και την επακόλουθη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ.

Το περιστατικό της Βαρσοβίας άφησε σημάδια αιθάλης γύρω από ένα παράθυρο του ισογείου της συναγωγής καθώς και μια καμένη περιοχή στο γρασίδι από κάτω.

Πηγή: skai.gr

