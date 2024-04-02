Συνελήφθη 18χρονος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Στη σύλληψη ενός 18χρονου ημεδαπού προχώρησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Συνεπεία των ανωτέρω, εντοπίστηκε εντός της ελληνικής επικράτειας διαδικτυακός χρήστης, ο οποίος απέκτησε πρόσβαση σε ιστότοπο – εφαρμογή, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε σε έτερους διαδικτυακούς χρήστες ότι κατείχε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το διαμοιράσει, είτε μέσω πώλησης, είτε μέσω ανταλλαγής με αντίστοιχου περιεχομένου υλικό.

Ανωτέρω στοιχεία και πληροφοριακά δεδομένα, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του εμπλεκομένου.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Μάλιστα, από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια που κατείχε ο 18χρονος, βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση.

