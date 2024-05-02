Μετά τον πανελλήνιο σάλο που προκάλεσε η είδηση για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας με «ντίλερς» ακόμα και ανήλικους μαθητές, παρενέβη η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Γνώμης» εισαγγελικός λειτουργός της Πάτρας με έγγραφη παραγγελία του ζητά από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση και κυρίως να διαπιστώσει εάν προκύπτουν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως οι διευθυντές των τριών συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων αλλά και του σχολικού φύλακα.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας και τα όσα έχουν το δει το φως της δημοσιότητας, η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών με ορμητήριο το σχολείο γινόταν επί μακρό χρονικό διάστημα και μάλιστα –όπως φαίνεται- κάτω από την… μύτη των εκπαιδευτικών!

Είναι δε απορίας άξιο πως οι καθηγητές δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό όταν υπήρχαν στοιχεία ακόμα και… σε κοινή θέα!

Είναι χαρακτηριστικά η αναγραφή του «τιμοκαταλόγου» πώλησης των ναρκωτικών ουσιών σε τοίχο του σχολικού συγκροτήματος (φωτό), όπως επίσης ότι μία από τις καβάτζες που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκε εντός του σχολικού συγκροτήματος!

Τα παραπάνω στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία κοινοποιώντας τις σχετικές φωτογραφίες, αλλά και το γεγονός ότι μέσα σε δύο μήνες είχαν γίνει 67 αγοραπωλησίες, προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πατρών, ο οποίος με παραγγελία του προς την Ασφάλεια ζητά να ριχτεί «φως» στην υπόθεση.

Ο νέος κύκλος των προανακριτικών ερευνών θα στοχεύσει στην εκπαιδευτική κοινότητα, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις και θα διερευνηθεί εάν οι αρμόδιοι είχαν πράξει όλα όσα προβλέπονται για την «θωράκιση» του συγκροτήματος.

