Η αστυνομία αναπτύχθηκε ξανά χθες σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, όπου έγιναν νέες συλλήψεις, μετά τις επεμβάσεις στο Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη, όπου εκτυλισσόταν φοιτητική κινητοποίηση εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που συνταράσσει τις ΗΠΑ.

Στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, η αστυνομία διέλυσε χθες καταυλισμό διαδηλωτών και συνέλαβε τουλάχιστον 17 ανθρώπους για «παράνομη αυθαίρετη είσοδο», γνωστοποίησε το ίδρυμα.

Δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέλαβαν επίσης αρκετούς διαδηλωτές στο νεοϋορκέζικο πανεπιστήμιο Φόρνταμ, όπου διέλυσαν καταυλισμό που είχε εγκατασταθεί το πρωί στην πανεπιστημιούπολη, είπαν αξιωματούχοι.

Ήδη περίπου 300 άνθρωποι είχαν συλληφθεί σε δυο πανεπιστημιακούς χώρους στη Νέα Υόρκη, ενημέρωσε χθες η αστυνομία της μητρόπολης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δυνάμεις επιβολής της τάξης απομάκρυναν manu militari διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων από κτίριο του περίβλεπτου πανεπιστημίου Κολούμπια, στο Μανχάταν, από όπου άρχισε το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων σε ένδειξη υποστήριξης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία ήταν «βάρβαρη και επιθετική εναντίον μας», είπε ο Μέγναντ Μπόουζ, φοιτητής στο Κολούμπια, που ήταν παρών όταν έγινε η επέμβαση.

«Έκαναν συλλήψεις αδιακρίτως (...) πολλοί φοιτητές τραυματίστηκαν σε βαθμό που έπρεπε να εισαχθούν σε νοσοκομεία», κατήγγειλε συμμαχία φοιτητικών οργανώσεων που υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους στο Κολούμπια μέσω Instagram.

«Λυπάμαι που φθάσαμε εδώ», αντέδρασε χθες η Μινούς Σαφίκ, η πρόεδρος του πανεπιστημίου.

Οι διαδηλωτές αγωνίζονται για «σημαντική υπόθεση», όμως οι πρόσφατες «καταστροφές» για τις οποίες ευθύνονταν τόσο «φοιτητές», όσο και «ακτιβιστές εκτός πανεπιστημίου» την ανάγκασαν να ζητήσει να επέμβουν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, εξήγησε, καταγγέλλοντας παράλληλα «αντισημιτικές» δηλώσεις κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Άλλοι καταυλισμοί διαδηλωτών διαλύθηκαν επίσης νωρίς χθες στις πανεπιστημιουπόλεις του πανεπιστημίου της Αριζόνας στην Τουσόν και στο πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον (αντίστοιχα νοτιοδυτικά και βόρεια), σύμφωνα με ΜΜΕ.

Μασκοφόροι

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες, οι κινητοποιήσεις υποστήριξης στη Λωρίδα της Γάζας πολλαπλασιάζονται στις ΗΠΑ, από την Καλιφόρνια ως τα μεγάλα πανεπιστήμια στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με το κύμα των διαδηλώσεων να θυμίζει σε πολλούς το κίνημα εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.

Οι φοιτητές κάλεσαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κόψουν τους δεσμούς τους με μαικήνες και εταιρείες συνδεόμενες με το Ισραήλ και κατήγγειλαν την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στον μέγα σύμμαχό του στη Μέση Ανατολή.

Στην πανεπιστημιούπολη του UCLA, στο Λος Άντζελες, ξέσπασαν συγκρούσεις τη νύχτα όταν μεγάλη ομάδα αντιδιαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα με μάσκες, επιτέθηκε εναντίον καταυλισμού διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων εγκατεστημένου σε πρασιά, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δράστες της επίθεσης προσπάθησαν να διαλύσουν αυτοσχέδιο οδόφραγμα γύρω από τον καταυλισμό. Διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με ρόπαλα ή εκσφενδονίζοντας αντικείμενα.

Χθες το πρωί η ηρεμία είχε αποκατασταθεί, όμως δεκάδες οχήματα της αστυνομίας παρέμεναν επιτόπου.

«Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να αποθαρρύνει επιθέσεις αντιδιαδηλωτών εναντίον όσων είναι ειρηνικοί», είπε στο AFP ο Ντάνιελ Χάρις, 23χρονος φοιτητής, προσθέτοντας πως οι δράστες «δεν έμοιαζαν να είναι φοιτητές, ή άνθρωποι που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το πανεπιστήμιο».

Ο πρόεδρος του ιδρύματος Τζιν Μπλοκ προειδοποίησε εναντίον της βίας και της παρουσίας ανθρώπων που δεν έχουν καμιά σχέση με το ίδρυμα στην πανεπιστημιούπολη.

Την Κυριακή, ακτιβιστές υπέρ των Παλαιστινίων και υπέρ του Ισραήλ, με την υποστήριξη διαδηλωτών εκτός πανεπιστημίου, πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν προπηλακισμούς.

Τα συμβάντα αυτά «προκάλεσαν, ιδιαίτερα μεταξύ των εβραίων φοιτητών, βαθύ άγχος και φόβο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν «πρέπει να μιλήσει»

Αντίθετα, με άλλα ιδρύματα, το πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ, ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία με τους διαδηλωτές. Ο καταυλισμός τους συμφωνήθηκε να διαλυθεί με αντάλλαγμα ψηφοφορία στο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο για την ενδεχόμενη «αποεπένδυση» των «εταιρειών ‘που καθιστούν εφικτή και επωφελούνται από τη γενοκτονία στη Γάζα’».

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης από την 17η Απριλίου έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις σε τουλάχιστον 30 πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Οι εικόνες αστυνομικών με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών στις πανεπιστημιουπόλεις έκαναν τον γύρο όλου του κόσμου και προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πολιτικού κόσμου έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ιδιαίτερα πολωμένες ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε χθες το «μικρό ποσοστό» φοιτητών που προκαλεί «ταραχές».

«Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν για μάθημα αισθανόμενοι ασφαλείς», δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιερ, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, προσθέτοντας πως θα «συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε πως πρέπει να καταγγέλλεται ο αντισημιτισμός».

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Ουισκόνσιν, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες «όμορφο θέαμα» την επέμβαση στο Κολούμπια,καθώς κατ’ αυτόν «η Νέα Υόρκη βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας την περασμένη νύχτα» από «μαινόμενους παλαβούς και υποστηρικτές της Χαμάς» και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «πρέπει να μιλήσει», όπως τόνισε σε αγανακτισμένο τόνο.

