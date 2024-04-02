Λογαριασμός
Παρέμβαση εισαγγελέα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των αστυνομικών του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας θα ερευνηθεί εάν οι αστυνομικοί έχουν διαπράξει παράβαση καθήκοντος, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ΕΔΕ που διατάχθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε η άγρια δολοφονία της 28χρονης έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων με τον εισαγγελέα να διατάσσει έρευνα για την αναζήτηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών των αστυνομικών που είχαν βάρδια στο ΑΤ όπου είχε μεταβεί η νεαρή χθες το βράδυ.

Σε βάρος του 39χρονου δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία και προμήθεια  κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δίκη του χρήση.

