Γιατί η σχέση Μενέντεζ με την συζυγό του, πυροδότησε ολόκληρη αστυνομική έρευνα

Ολόκληρη αστυνομική έρευνα φαίνεται πως πυροδότησε η αρχή του ειδυλλίου του Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ με τη νυν σύζυγό του καθώς όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα τους ραντεβού εκείνη μέχρι που εξαφανίστηκε «από προσώπου γης» για μια εβδομάδα με τους κοντινούς της και πιο συγκεκριμένα τον τότε σύντροφό της να τη δηλώνει ως αγνοουμένη στις αρχές.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η NYP, η Nadine Arslanian την Άνοιξη του 2018, έφυγε «άρον-άρον» από το σπίτι της αφήνοντας μάλιστα φώτα και τηλεοράσεις αναμμένα στο σπίτι της στο Englewood Cliffs, στο New Jersey, χωρίς καν τα παιδιά της να γνωρίζουν πού βρισκόταν.

Όσον αφορά την τότε σχέση της, ίσα που μπήκε στον κόπο να αφήσει ένα πρόχειρο και ιδιαιτέρως περίεργο, δακτυλογραφημένο σημείωμα, στην πόρτα.

Στη συνέχεια, πέταξε κρυφά για να συνοδεύσει σε εβδομαδιαία αποστολή με τον Menendez, τον Δημοκρατικό γερουσιαστή του New Jersey, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.