Η Χαμάς αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως σύντομα, όπως δήλωσε χθες, την απόφαση της για την τελευταία πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, αφήνοντας ωστόσο ελάχιστες ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας καθώς χθες το βράδυ αξιωματούχος της δήλωσε ότι «η θέση μας για το τρέχον έγγραφο διαπραγματεύσεων είναι αρνητική».

Ειδικότερα, ο Οσάμα Χαμντάν, αξιωματούχος της Χαμάς με έδρα τον Λίβανο, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, «η θέση μας για το τρέχον έγγραφο διαπραγματεύσεων είναι αρνητική», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Το γραφείο Τύπου της Χαμάς διευκρίνισε στη συνέχεια, «Η αρνητική θέση δεν σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει. Υπάρχει ένα θέμα που μας πηγαίνει μπρος και πίσω».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαμάς πρόκειται να υποβάλει την Πέμπτη μια τροποποιημένη πρόταση απέναντι σε εκείνη των διαμεσολαβητών του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Αμερικής.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία αφού ήδη συμφώνησε στην απελευθέρωση 33 γυναικών, ηλικιωμένων και ασθενών ομήρων στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας μετά την απόρριψη από τη Χαμάς της προηγούμενης πρότασης που προέβλεπε την απελευθέρωση 40 ομήρων.

Νετανιάχου: Δεν θα δεχθούμε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ότι δεν θα δεχτεί μια συμφωνία που περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εάν η Χαμάς επιμείνει στον τερματισμό του πολέμου, η συμφωνία δεν θα γίνει αποδεκτή και το Ισραήλ θα αναγκαστεί να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Walla. Υπενθυμίζεται, ότι ένα από τα βασικά αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο Άντονι Μπλίνκεν έχει συνεχείς συναντήσεις με Ισραηλινούς ηγέτες σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, λέγοντας ότι «η ώρα είναι τώρα» για μια συμφωνία που θα απελευθέρωσε αιχμαλώτους και θα έφερνε παύση στον πόλεμο.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν ξεκαθαρίζει για ακόμα μία φορά ότι η εισβολή στη Ράφα θα πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς. Υπενθυμίζεται πως χθες, Τρίτη δήλωσε ότι υο Ισραήλ θα πραγματοποιήσει επιχείρηση κατά της Χαμάς στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, ανεξάρτητα από το εάν θα επιτευχθεί ή όχι συμφωνία για κατάπαυση του πυρός για 40 ημέρες και απελευθέρωση των ομήρων δυναμιτίζοντας τον τοπίο την ώρα που αναμένεται η απάντηση της Χαμάς στην ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

«Το να σταματήσουμε τον πόλεμο πριν επιτύχουμε όλους τους στόχους είναι εκτός συζήτησης», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιοποίησε γραφείο του.

