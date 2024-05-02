Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης έπληξαν ενεργειακές υποδομές προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Αριόλ της κεντρικής Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ μέσω Telegram.

Οι ζημιές σημειώθηκαν στις περιοχές Γκλαζουνόφσκι και Σβιρντλόφσκι, όπου καταρρίφθηκαν τα ουκρανικά drones, ανέφερε ο κ. Κλίτσκοφ. Δεν αναφέρθηκε σε θύματα.

Επιθέσεις drones εναντίον ενεργειακών υποδομών έγιναν επίσης στην περιφέρεια Σμαλένσκ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

Δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις ακριβώς έγιναν στόχος, διαβεβαίωσε πάντως πως έχουν αναπτυχθεί επιτόπου ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδυθεί τους τελευταίους μήνες σε σειρά επιδρομών εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, κυρίως διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, με σκοπό να πλήξουν ιδίως τον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Νέα επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό

Παράλληλα, επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά την οποία τραυματίστηκαν σχεδόν δεκαπέντε άνθρωποι στην Οδησσό, εξαπέλυσε η Ρωσία,όπως ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

«Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» έπληξε την Οδησσό, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Χενάντι Τρουχάνοφ μέσω Telegram.

«Πολιτικές υποδομές καταστράφηκαν» και «13 άνθρωποι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν «πυρκαγιά» μεγάλου μεγέθους, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες γι’ αυτή.

Πηγή: skai.gr

