«Ο εντολέας μου έχει μία θέση και αυτή αποδεικνύεται από το δικογραφικό υλικό. Ότι μαστροπεία και βιασμό δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Η αλήθεια κάποια στιγμή θα φανεί» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, η δικηγόρος του 55χρονου από τον Κολωνό, Μαρία Κουρτέση.

«Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για τα αδικήματα, τα οποία δεν αποδέχεται από την πρώτη στιγμή, και για αυτό θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό» πρόσθεσε η κα Κουρτέση.

«Το ζήτημα είναι να διαφυλάξουμε τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη», τόνισε η δικηγόρος του 55χρονου από τον Κολωνό.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της 12χρονης Ασπασία Ταραχοπούλου υποστήριξε: «Το τεκμήριο αθωότητας δεν ισχύει για τον κατηγορούμενο, γιατί ήδη υπάρχει μία καταδικαστική απόφαση σε βάρος του».

Σχετικά με την αθώωση της μητέρας της 12χρονης, η κ. Ταραχοπούλου υποστήριξε ότι «η μητέρα περίμενε αυτή την απόφαση, από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι είναι αθώα. Πιστεύει στην αθωότητά της, το φώναζε από την πρώτη στιγμή».

Ερωτηθείσα για την επικοινωνία που είχε με τη 12χρονη, η κ. Ταραχοπούλου απάντησε ότι «είναι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη και περιμένει να δει τη μαμά της. Θέλει να τη δει, να την αγκαλιάσει που της το έχουν στερήσει για 18 μήνες».

«Είναι δυνατό παιδί, πρέπει να κάνει μία επανεκκίνηση στη ζωή της. Είναι πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο» πρόσθεσε και σημείωσε ότι η 12χρονη και ο αδελφός της βρίσκονται με τη θεία τους, ενώ τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας είναι με τη γιαγιά τους.

Πηγή: skai.gr

