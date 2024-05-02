Επιστροφές αγαπημένων ηθοποιών και ιστοριών, βιβλία και θεατρικά έργα που ζωντανεύουν μέσα από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, κινούμενα σχέδια για μικρούς και μεγάλους, true crime ντοκιμαντέρ για τους τολμηρούς, επιστημονική φαντασία για εκτόξευση της αδρεναλίνης, ρομαντικές κομεντί, οι νέες σεζόν των αγαπημένων μας σειρών, τα νέα εθιστικά Netflix originals, αλλά και παραγωγές με… ελληνική αύρα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα του Netflix γι’ αυτόν τον μήνα!

Ένας Άντρας με τα όλα του

Ο Jeff Daniel, ο Ηλίθιος ή ο Πανηλίθιος (οι απόψεις διίστανται ανά τα χρόνια) του ομώνυμου κωμικού κλάσικ, επιστρέφει στην τηλεοπτική μεταφέρομαι του μυθιστορήματος του αξέχαστου συγγραφέα Tom Wolfe, με τίτλο «Ένας άντρας με τα όλα του». Σ’ ένα παράλληλο σύμπαν ο κεντρικός χαρακτήρας θα μπορούσε να είναι μια άλλη (και ταυτόχρονα ίδια) εκδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλοκή ακολουθεί έναν πολωτικό μεγιστάνα, του οποίου την πόρτα ξαφνικά χτυπάει η πτώχευση. Ενώ η αυτοκρατορία του ραγίζει ολοένα και γρηγορότερα, όλοι όσοι μπορούν να επωφεληθούν από την καταστροφή του ενώνουν τις δυνάμεις τους και ορμούν σαν τα κοράκια κατά πάνω του, με σκοπό να μην του αφήσουν τίποτα. Ο Τσάρλι θα υπερασπιστεί την αυτοκρατορία του μέχρι τελικής πτώσεως. Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Lucy Liu, Diane Lane, William Jackson Harper και Tom Pelphrey.

*Διαθέσιμη από 2 Μαΐου

Thank you, Next

Ερωτική απογοήτευση, προδοσία, ghosting, εκρηκτικές δικαστικές διαμάχες. Το Thank you, Next, μετά από τεράστια τραγουδιστική επιτυχία της Ariana Grande, γίνεται και σειρά. H Layla, μια πολύ επιτυχημένη δικηγόρος, αναλαμβάνει την δικαστική υπόθεση της χρονιά, με την διάσημη Τρίτη σύζυγο Tuba Tepelioglu. Παράλληλα με το απαιτητικό επαγγελματικό εγχείρημα, η Layla μπαίνει στον κόσμο του μοντέρνου dating και με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

*Διαθέσιμη από 9 Μαΐου

Cooking Up Murder: Η ιστορία του Θεζάρ Ρομάν

Φίλοι του true crime, φυσικά και δεν θα σας αφήναμε έτσι. Μαζευτείτε. Ο πολύ στοχευμένος και έξυπνος τίτλος cooking up murder, μαγειρεύοντας φόνο, ταιριάζει τάλε κουάλε στο πρόσωπο της ημέρας. Ο Cesar Roman, αποτέλεσε έναν πασίγνωστο και άκρως επιτυχημένο σεφ/επιχειρηματία/πρώην πολιτικό. Ο εν λόγω Ισπανός κύριος, λοιπόν, έχτισε μια περιβόητη καριέρα πάνω σε απατεωνιές, δολοπλοκίες και παράνομες ενέργειες. Το Νοέμβριο του 2018, κατηγορήθηκε για την δολοφονία της κοπέλας του. Όπως αποδείχτηκε ο Roman την είχε διαμελίσει μερικούς μήνες νωρίτερα. Από την ουτοπική και επιτυχημένη εικόνα στον κόσμο της γκουρμέ μαγειρικής, μέχρι την αποκρυστάλλωσή της και την αποκάλυψη των πραγματικών του χρωμάτων, το ντοκιμαντέρ αναλύει κάθε λεπτομέρεια για την σκοτεινή πλευρά του αδίστακτου δολοφόνου και εγκληματία.

*Διαθέσιμη από 10 Μαΐου

Μπρίτζερτον: Σεζόν 3, Μέρος 1

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα δύο τηλεοπτικά project, τα οποία ανυπομονούμε να δούμε εδώ και πολύ καιρό. Τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις και τα καθιερωμένα προωθητικά βίντεο με παλιούς και νέους χαρακτήρες που συστήνονται έχουν ήδη πάρει φωτιά, όπως ακριβώς και η αδημονία μας. Ο παραμυθένιος και αριστοκρατικός κόσμος του Bridgerton επιστρέφει και αυτή τη φορά το φως πέφτει στον τρίτο γιο της γνωστής οικογενείας, Colin και την Penelope. Ένοχα μυστικά, κρυφές σχέσεις και γενικά πολύ… τσαγάκι στην Τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

*Διαθέσιμη από 16 Μαΐου

