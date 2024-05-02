«Από τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, έχουμε μηδενικές ανατιμήσεις, και αυτό είναι κάτι που θα φανεί και το επόμενο διάστημα στον πληθωρισμό» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας τονίζοντας ότι σταδιακά τα μέτρα αρχίζουν και αποδίδουν.

«Δε θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε μέτρα και να προσπαθούμε να προστατεύουμε τους καταναλωτές απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα που είναι η ακρίβεια» επεσήμανε ο υπουργός.

«Βλέπουμε να σταθεροποιούνται οι τιμές σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων να μειώνονται και δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική στατιστική υπηρεσία» πρόσθεσε ο κ. Σκρεκας



Πηγή: skai.gr

