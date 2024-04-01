Λογαριασμός
Υπόθεση Κολωνού – Δικαστική απόφαση: Κανένα ελαφρυντικό για τον 55χρονο βασικό κατηγορούμενο και τη μητέρα ης 12χρονης

Ομόφωνα απέρριψε και την αναγνώριση ελαφρυντικών και στον «Μιχάλη»

mixos

Αντιμέτωπος με βαρύτατη ποινική μεταχείριση, που φθάνει ως τα ισόβια είναι πλέον ο βασικός κατηγορούμενος στην φρικτή σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού στον Κολωνό. 

Tο Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίο υιοθέτησε ομόφωνα την εισαγγελική πρόταση να μην του αναγνωριστεί ούτε ένα ελαφρυντικό.

Ομόφωνα το δικαστήριο  δεν αναγνώρισε ελαφρυντικό ούτε στη μητέρα της 12χρονης,  με πλειοψηφία 6-1.

Ομόφωνα απέρριψε και την αναγνώριση ελαφρυντικών και στον «Μιχάλη».

Στους υπόλοιπους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε «σύννομος βίος».

Πηγή: skai.gr

