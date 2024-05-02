Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά

Στη σύλληψη τριών ατόμων 30, 33 και 35 ετών, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που περιελάμβανε έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 122,9 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 425 ναρκωτικά δισκία, ζυγαριές ακριβείας, και χρηματικό ποσό 280 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

