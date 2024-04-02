Στόχος εμπρηστικής ενέργειας έγινε Ι.Χ. αυτοκίνητο αστυνομικού στο Κιλκίς. Όπως έγινε γνωστό, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας και η φωτιά προκλήθηκε από εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφαλείας της πόλης.

Για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δεν πρόκειται να αποτρέψουν και να διαταράξουν επ΄ ουδενί τη λειτουργία της Υπηρεσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

