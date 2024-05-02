H ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική και αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% εφέτος και 2,5% το 2025 καθώς η αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών και η ισχυρή τουριστική κίνηση ενισχύουν την κατανάλωση, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ (Economic Outlook).

Παρά την επιβράδυνση στην αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, το ποσοστό απασχόλησης και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζει.

Η αύξηση των μισθών έφτασε το 5,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε ετήσια βάση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, με τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται κατά 9,4% τον Απρίλιο του 2023 και περαιτέρω κατά 6,4% τον Απρίλιο του 2024.

Η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η συνεχής βελτίωση της ευρωστίας των τραπεζών θα στηρίξει τις επενδύσεις, παρά τις σφιχτές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, προσθέτει η έκθεση, με τις επενδύσεις να προβλέπεται να αυξηθούν 9% το 2025.

Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται, με βραδύτερο όμως ρυθμό και προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,1% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ εφέτος και 2,1% το 2025 είναι ενδεδειγμένη, λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους αναφέρει η έκθεση, το οποίο εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 151% του ΑΕΠ το 2025 από το 161% το 2023. Η ανάπτυξη της οικονομίας και η περαιτέρω πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα.

Η έκθεση αναφέρει ότι το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου με 10ετή ομόλογα μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης (μία ποσοστιαία μονάδα) τον Μάρτιο του 2024 σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η διαφορά στην απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων με των αντίστοιχων γερμανικών μειώθηκε στο μισό καθώς η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής λόγω του υψηλού χρέους.

Σημειώνει ότι για να συνεχισθεί η μείωση του χρέους, παράλληλα με τις υψηλές δαπάνες που είναι αναγκαίες, λόγω των χαμηλών επενδύσεων τη δεκαετία της κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, θα χρειαστεί διαρκής και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία είναι χαμηλότερη κατά ένα τρίτο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ θα συνέβαλε ταυτόχρονα στη δημιουργία μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

Προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στην άρση των εμποδίων για τις επενδύσεις, κυρίως με την ενίσχυση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, τη μείωση των εμποδίων που έχουν μείνει σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο του λιανικού εμπορίου και των ελεύθερων επαγγελμάτων και την παροχή περισσότερης και υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη στήριξη της ανάπτυξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά τον τερματισμό των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας το 2026, κυρίως με τη συγκράτηση της δαπάνης για μισθούς, τη μείωση του κατακερματισμού των δημόσιων προμηθειών, την περαιτέρω προώθηση της ψηφιοποίησης και την απλούστευση των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και τη διεύρυνση του αριθμού των φορολογούμενων.

Ανάπτυξη 3,1% της παγκόσμιας οικονομίας

Για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει εφέτος στο 3,1%, όσο δηλαδή και πέρυσι, ενώ το 2025 θα αυξηθεί ελαφρά στο 3,2%, με στήριξης από τα ισχυρότερα πραγματικά εισοδήματα καθώς θα μειώνεται ο πληθωρισμός και τη μείωση των επιτοκίων.

Για την Ευρωζώνη η ανάπτυξη θα είναι και εφέτος αναιμική - 0,7% έναντι 0,5% το 2023 - για να ενισχυθεί το 2025 στο 1,5%, ενώ για τις ΗΠΑ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6% εφέτος και 1,8% το 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.