Κασσελάκης για Μάτι: Αυτή η δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει

Την απόφαση για «χαμηλές ποινές στη δίκη για το Μάτι» σχολιάζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Η σκέψη μου αυτές τις μέρες είναι με τις οικογένειες των ανθρώπων στο Μάτι, που περίμεναν δικαίωση έξι ολόκληρα χρόνια και είδαν τους υπεύθυνους να πληρώνουν και να φεύγουν σαν "κύριοι"» σημειώνει και συνεχίζει: «Θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τις απαράδεκτα χαμηλές ποινές στη δίκη για το Μάτι; Ας δούμε μαζί πρώτα το κατ' επάγγελμα ψέμα του κ. Μητσοτάκη.

Ας δούμε μαζί και την αλήθεια από τον ποινικολόγο κ. Καπερνάρο, ο οποίος εξηγεί πώς τα κακουργήματα βαφτίστηκαν πλημμελήματα για να φτάσουμε σε αυτές τις ποινές».

Ο Στ. Κασσελάκης παρέπεμψε σε ανάρτηση του δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, κ. Σωτηρόπουλου, παραθέτοντας το σχετικό απόσπασμα: «Το ίδιο άρθρο 302, όπως ίσχυε με τον Π.Κ. του 1950, ίσχυε το 2018, το 2019, το ίδιο κι απαράλλαχτο ισχύει και σήμερα».

«Με αυτό το άρθρο λοιπόν έπεσαν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι για την τραγωδία στο Μάτι, τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης αναβάθμισε μόλις έγινε πρωθυπουργός. Δείτε τώρα ποιος επιτρέπει σε καταδικασμένους να εξαγοράζουν τις ποινές τους και να είναι ελεύθεροι» τονίζει, ενώ κάνει αναφορά και σε δήλωση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Βερβεσού πώς «η ΝΔ άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα ώστε οι ένοχοι να πληρώνουν και να φεύγουν».

«Αυτή η δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει. Και σας υπόσχομαι ότι θ' αλλάξει» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

