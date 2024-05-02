Το φετινό Πάσχα στα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, με τη φαντασία και την ευρηματικότητα να σπάει όλα τα κοντέρ. Ορισμένοι ζαχαροπλάστες, μάλιστα, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο κι έδωσαν αυτή την εορταστική περίοδο τον καλύτερό τους εαυτό. Στις βιτρίνες ζαχαροπλαστείων υπάρχουν σοκολατένια αβγά ...οφθαλμαπάτη, στη σοκολάτα εισέβαλε και η τεχνητή νοημοσύνη, ο Μέσι από σοκολάτα και γεύση τσουρέκι γίνεται ανάρπαστος και το TikTok ...τρώγεται!

Αχυρώνας από σοκολάτα και αβγά για …ομελέτα ως επιδόρπιο

Είναι ξημερώματα και δεκάδες αυγά βρίσκονται πάνω στα άχυρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν τα γέννησαν κότες, αλλά «γεννήθηκε» η ιδέα του σοκολατένιου αχυρώνα στο μυαλό του γνωστού και βραβευμένου ζαχαροπλάστη Γιώργου Αυγέρου, που φέτος έβαλε τη σοκολάτα στον ...αχυρώνα και στο κοτέτσι του χωριού.

«Φέτος έχουμε ως σύνθημα το "επιστροφή στο χωριό" κι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε όσο πιο αληθινά στην όψη τα προϊόντα από ένα κοτέτσι ή έναν αχυρώνα. Όλα τα αβγά μοιάζουν σαν να τα έχει μόλις μαζέψει κάποιος και έχουν σχεδόν κάθε λεπτομέρεια από το περίβλημά τους, μέχρι και το εσωτερικό τους», εξηγεί ο κ. Αυγέρου, περιγράφοντας ότι αν κάποιος το πάρει στα χέρια του και το σπάσει θα χυθεί ο …κρόκος που στην περίπτωση αυτή είναι από Mango και Passion Fruit και το ..εικονικό ασπράδι από μους λευκής σοκολάτας, οπότε σίγουρα δεν θα γίνει ομελέτα, αλλά ένα λαχταριστό επιδόρπιο!

«Η οφθαλμαπάτη είναι αυτή που μας ιντριγκάρει ως ιδέα και είναι τόσο δημιουργικό να φτιάχνουμε κάτι αληθοφανές με υλικό τη σοκολάτα. Δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε απλό, αλλά είναι απίστευτη η αίσθηση της ολοκλήρωσης, όταν μου λένε: "μα είναι σαν αληθινό!". Είμαστε επηρεασμένοι από αυτό που προκαλεί η ψευδαίσθηση, αλλά οι γεύσεις και η γλύκα είναι αληθινές», σημειώνει ο κ. Αυγέρος.

Μάλιστα, μέχρι και οι συσκευασίες στις οποίες έχουν βάλει τα σοκολατένια αβγά αχυρώνα, είναι παρόμοια με αυτήν που τα βρίσκει κάποιος στο ράφι των καταστημάτων, τόσο, που αν τα βάλει δίπλα δίπλα, δύσκολα θα ξεχωρίσει τη σοκολατένια από την αυθεντική εξάδα.

Αβγά με γκολ, υπερήρωες, TikTok και επιρροές από τεχνητή νοημοσύνη

Η Πέπη Μπέζα δεν έχει βγει εδώ και μέρες από το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής που διατηρεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου παρασκευάζονται τα γλυκά της εορταστικής περιόδου, με μεγάλη δόση παιδικών παραμυθιών, σούπερ ηρώων, κινηματογραφικούς αστέρες και τους Μέσι και Χάαλαντ σε μεγάλη ζήτηση.

«Μας έχουν παραγγείλει σχεδόν τα πάντα. Από λαμπάδα - σοκολάτα, που εννοείται πως δεν θα την ανάψει κάποιος στην Ανάσταση, μέχρι τούρτα - πασχαλινό καλάθι, γιατί υπάρχουν και γενέθλια μέσα στην πασχαλινή περίοδο, οπότε επέλεξαν να βάλουν εορταστική πινελιά σβήνοντας τα κεράκια τους. Είναι πολλές οι παραγγελίες για την τούρτα γενεθλίων με γεύση τσουρέκι και την τούρτα - καλάθι του Πάσχα», λέει η κ. Μπέζα.

Στη βιτρίνα έχουν περίοπτη θέση και τα σοκολατένια αβγά με στοιχεία από μόδα και δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών. Για τους μικρούς και μεγαλύτερους ποδοσφαιρόφιλους, πάνω στα αβγά, τους δίνουν πάσες οι αγαπημένοι τους παίκτες από το ελληνικό και ξένο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την κ. Μπέζα, έχουν γίνει εδώ και καιρό οι προπαραγγελίες, με τα σοκολατένια αβγά να μετατρέπονται σε έργα τέχνης και τις απαιτήσεις όσο περνάει ο καιρός να αυξάνονται, με τον πήχη για την ίδια να ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά και την τεχνητή νοημοσύνη να κερδίζει έδαφος, καθώς αρκετοί ζήτησαν να βάλουν εικόνες πάνω στα σοκολατένια τους αυγά που παραπέμπουν σε αυτήν ή ακόμα κι ένα ρομπότ σοκολάτας.

«Το TikTok που έχει μπει στις ζωές μας, δεν λείπει από τα σοκολατένια αυγά και καλύπτει και μεγάλο ηλικιακό πεδίο από μικρότερους μέχρι και μεγαλύτερες ηλικίες, ωστόσο τα βαφτιστήρια είναι κυρίως αυτά που ζητούν ένα με τη διάσημη πλατφόρμα», σημειώνει η κ. Μπέζα.

