«Μετανιώνω» είπε ο 16χρονος που σκότωσε τον πατέρα του με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι τους στα Καλύβια, απολογούμενος στην ανακρίτρια Ανηλίκων, συμπληρώνοντας πως «αισθάνομαι ανακούφιση.. πλέον δεν φοβάμαι εγώ και η οικογένεια μου» αναφερόμενος σε ακραία περιστατικά βίας που βίωνε επί σειρά ετών από το θύμα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομονόησαν, μετά την μόλις λίγων λεπτών απολογία του ανήλικου, πως ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος του πατέρα του πρέπει να αφεθεί ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων. Το αγόρι ορίστηκε να επιβλέπεται από επιμελητή, όπως ορίζει ο νόμος για ανήλικους κατηγορούμενους.

Ο 16χρονος φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό πως βίωνε συστηματική κακοποίηση από τον πατέρα του αναφέροντάς της, σύμφωνα με πληροφορίες, πως: «Αυτό που έκανα είναι κακό. Το μετανιώνω σαν πράξη. Αισθάνομαι ανακούφιση, απελευθερώθηκα. Πλέον δεν φοβάμαι εγώ και η οικογένεια μου». Ο κατηγορούμενος φαίνεται να εξιστόρησε στην δικαστική λειτουργό περιστατικά ακραίας βίας σε βάρος του ίδιου αλλά και σε βάρος της μητέρας και του αδελφού του, τα οποία εν πολλοίς φαίνεται να επιβεβαιώνουν μάρτυρες που κατέθεσαν νωρίτερα στην ανακρίτρια Ανηλίκων.

Η δικαστική λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις πριν την απολογία του αγοριού, από συγγενείς -μεταξύ των οποίων η μητέρα του και ο αδελφός του- οι οποίοι ζήτησαν να καταθέσουν προς υπεράσπιση του 16χρονου, επιβεβαιώνοντας όσα ισχυρίζεται ο ανήλικος δράστης του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν την κακοποίηση που αναφέρει ο 16χρονος.

Στο πλευρό του παιδιού, εν όψει της απολογίας του, βρέθηκαν από νωρίς στα δικαστήρια, πλην της μητέρας και του αδελφού του και άλλα μέλη του οικογενειακού κύκλου αλλά και του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.