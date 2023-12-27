Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή Ανηλίκων για να απολογηθεί, ο 16χρονος που την περασμένη Πέμπτη (22/12) μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του στα Καλύβια Αττικής.

Ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στους ισχυρισμούς του είναι ότι είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από το θύμα, ο ίδιος, η μητέρα του και ο μεγαλύτερος αδελφός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

