«Πιέζομαι, δεν αντέχω άλλο… θέλω να φύγω από εδώ». Αυτά ήταν τα λόγια του 16χρονου προς τη μητέρα του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν λίγες ημέρες πριν διαπράξει το στυγερό έγκλημα στα Καλύβια όπου με ένα μαχαίρι και μια λίμα σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα όπως αποκαλύπτει το skai.gr.



Ο 16χρονος εδώ και πολύ καιρό ένιωθε πιεσμένος, ενώ όπως κατέθεσε ζούσε κακοποιητικές συμπεριφορές από τον 71χρονο.

Πηγή: skai.gr

Στο τηλεφώνημα αυτό προς την μητέρα του ο 16χρονος επαναλάμβανε συνεχώς πως δεν αντέχει άλλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του του ζήτησε να κάνει υπομονή μέχρι να δουν τι θα κάνουν.Το τηλεφώνημα αυτό και η απόγνωση του ανηλίκου πατροκτόνου ήταν και ένας από τους λόγους που συναντήθηκαν την Παρασκευή,πριν το στυγερό έγκλημα στο κέντρο της Αθήνας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.