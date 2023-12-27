Συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας στις 17 Ιανουαρίου διοργανώνει το ΙΝΚΑ

Συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας διοργανώνει την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 11πμ, στην πλατεία Κάνιγγος το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ, καλεί τους καταναλωτές σε συγκέντρωση «κατά της ακρίβειας παντού στην αγορά» και συμπληρώνει ότι «σκοπός είναι να σταλεί ένα μεγάλο μήνυμα κατά αυτών που αισχροκερδούν και κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών καταναλωτών».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση της ακρίβειας, δεν πάει άλλο ο εμπαιγμός ορισμένων εταιρειών τροφίμων καυσίμων, ενέργειας ρεύματος. Με όσες και όποιες εξαγγελίες δεν γίνεται τίποτα. Γιαυτό το ΔΣ του ΙΝΚΑ Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας αποφάσισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας να καλέσει τους πολίτες καταναλωτές σε συλλαλητήριο στις 17 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 , στην πλατεία Κάνιγγος ( Υπουργείο Εμπορίου). Απαιτούμε καθαρές τιμές ,καθαρά ποιοτικά προϊόντα και όχι μειώσεις στις συσκευασίες προϊόντων. Απαιτούμε έλεγχο σε όλα τα επίπεδα. Ζητούμε να λειτουργούν σωστά οι ανεξάρτητες αρχές όπως ΕΕΤΤ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΡΑΕΥΑ, Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος του Καταναλωτή, ΕΣΡ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.