Στο αγαπημένο του χωριό, τη γενέτειρά του, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας αναπαύεται από το μεσημέρι ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καρράς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την παραμονή των Χριστουγέννων σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα δυο τελευταία χρόνια.

Στο μικρό χωριό του Παγγαίου, που ευεργετήθηκε πολλές φορές από τον αγαπημένο τραγουδιστή και οι μόνιμοι κάτοικοί του μόνο καλά λόγια έχουν να πουν, επικρατούσε το αδιαχώρητο από νωρίς το πρωί.

Χιλιάδες άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και απλός κόσμος συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που αγάπησαν τόσο πολύ για την απλότητα του χαρακτήρα του και το ήθος του.

Η πομπή των αυτοκινήτων που μετέφερε τη σορό του Βασίλη Καρρά ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν μπει στο χωριό έκανε μια στάση στην κατάφυτη τοποθεσία Ποταμό, όπου βρίσκεται το κτήμα του αγαπημένου τραγουδιστή, που δημιούργησε πριν αρκετά χρόνια με πολλή όρεξη και κέφι. Στο κτήμα παράγονταν βιολογικά προϊόντα, ενώ υπάρχει και ένας διαμορφωμένος χώρος για διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης, εκεί υπάρχει και ο εκθεσιακός χώρος, όπου φυλάσσεται η συλλογή των παλιών αυτοκινήτων που είχε συγκεντρώσει ο Βασίλης Καράς.

Η σορός του Βασίλη Καρρά έφτασε στο Κοκκινοχώρι στις δώδεκα το μεσημέρι και τη συνόδευαν η πάντα αφοσιωμένη σύζυγός του Χριστίνα και η αγαπημένη του κόρη Ειρήνη που βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του. Στο μικρό, γραφικό ναό του Αγίου Νέστωρος εψάλη η εξόδιος ακολουθία όπου προεξήρχε ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Ο δήμαρχος Παγγαίου Βασίλης Αναστασιάδης στον επικήδειο που εκφώνησε μίλησε με λόγια συγκίνησης και αγάπης για τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη λαϊκή μουσική και την προσφορά, τον άνθρωπο που δεν ξέχασε ούτε για μια στιγμή τις ρίζες του.

Το σπίτι του Βασίλη Καρρά, στο κέντρο του χωριού, ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους τους φίλους και συγγενείς. Όσοι είχαν μάλιστα την ευκαιρία να τον επισκεφθούν από κοντά, λίγες εβδομάδες πριν από την επιδείνωση της της υγείας του, αναφέρονταν στη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπιζε την ασθένειά του.

Η ταφή του Βασίλη Καρρά έγινε στο κοιμητήριο του χωριού, όπου φίλοι και συνάδελφοι τον συνόδευσαν με δάκρυα στα μάτια.

Στον χώρο του κοιμητηρίου, φίλοι και συνεργάτες του Βασίλη Καρρά είχαν αναρτήσει μικρά και μεγάλα πανό με λόγια λατρείας προς το πρόσωπό του, ενώ οργανοπαίχτες ερμήνευσαν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, με τα οποία τον αποχαιρέτησαν όλοι όσοι ήταν συγκεντρωμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

