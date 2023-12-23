Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποφασισμένος να σκοτώσει τον πατέρα του φαίνεται πως ήταν ο 16χρονος πατροκτόνος στα Καλύβια Αττικής.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι έμπειροι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες της ανθρωποκτονίας καθώς από τις καταθέσεις του ανηλίκου προκύπτει πως είχε έτοιμα το μαχαίρι και την λάμα με τα οποία σκότωσε τον πατέρα του αλλά και από τα τραύματα που έφερε ο 71χρονος τα οποία έχουν γίνει με ιδιαίτερο μένος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές σε θώρακα πλατη και λαιμο κάτι που δείχνει την σκληρότητα του δράστη αλλά και το ποσο αποφασισμένος ήταν να σκοτώσει.

Τα όπλα του εγκλήματος

Ο ανήλικος πατροκτόνος - που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία - οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οπού ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη.

Μέχρι τότε, ο 16χρονος θα παραμείνει κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι 16χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου χθες το βράδυ τον πατέρα του και, όταν συνελήφθη, δήλωσε ότι δεν άντεχε άλλο γιατί ο 70χρονος τους είχε για χρόνια κακοποιητική και προσβλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πριν το έγκλημα ο ανήλικος πατροκτόνος δράστης διασκέδαζε με τον 19χρονο αδερφό του και την Μολδαβή μητέρα του στην Αθήνα. Γύρω στις 21:00 επέστρεψε στο πατρικό του στην οδό Γαλήνης στα Καλύβια.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε και το θύμα στο σπιτι και μετά από διαπληκτισμό που είχαν, ο 16χρονος με δυο μαχαίρια -συγκεκριμένα ένα μαχαίρι και μια λάμα- του επιτέθηκε φέροντας του μαχαιριές στον θώρακα τη κοιλιακή χώρα και τον λαιμό, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

