Σε κλίμα οδύνης και με ένα μεγάλο γιατί συγγενείς φίλοι και απλός κόσμος είπαν σήμερα στα Άνω Λιόσια το τελευταίο αντίο στην Κυριακή που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μια ανάσα από τη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων όπου είχε απευθυνθεί ζητώντας βοήθεια και προστασία. Την ίδια ώρα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής πέρασε το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί.

Εντωμεταξύ, η οργή ξεχειλίζει για τα μοιραία λάθη, την αδιαφορία και τον ερασιτεχνισμό της αστυνομίας με τον οποίο αντιμετώπισαν αστυνομικοί την έκκληση της άτυχης Κυριακής, ενώ «ξεγυμνώνονται» και τα κενά του συστήματος.

Η 28χρονη αναφέρει όλο το παρελθόν του δράστη και ζητά βοήθεια, ωστόσο από το αστυνομικό τμήμα της λένε πως η ίδια θα πρέπει να ειδοποιήσει την Άμεση δράση προκειμένου να την συνοδεύσουν στο σπίτι της. Την ώρα, που η Κυριακή, μιλούσε με την Άμεση Δράση από την οποία άκουσε την αδιανόητη απάντηση πως «τα περιπολικά δεν είναι ταξί», ο 39χρονος πηδάει πάνω της και σύμφωνα με όσα διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, η άτυχη κοπέλα δέχεται πέντε μαχαιριές εκ των οποίων οι δύο στην πλάτη που αποδείχτηκαν μοιραίες για τη ζωή της. Η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες, αντιστάθηκε γι'αυτό διαπιστώθηκαν και αμυντικά χτυπήματα.

Η αστυνομία παραδέχτηκε πως όχι μόνο δεν υπήρξε εκτίμηση του κινδύνου στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά υπήρχε και διαθέσιμο περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα που θα μπορούσε να μεταφέρει στο σπίτι της την 28χρονη.

Χρυσοχοΐδης: Θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τη γυναικοκτονία της 28χρονης ως μια από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της προσωπικής διαδρομής του.

«Τέσσερις μέρες μετά το τραγικό περιστατικό της 1ης Απριλίου που χάθηκε μια νέα κοπέλα η Κυριακή Γρίβα, συνεχίζουμε όλοι μας να θρηνούμε και να πενθούμε. Είμαι συντετριμμένος, και προσωπικά γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στη μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή. Απευθύνω συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτής της νέας γυναίκας που έφυγε. Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε ο υπουργός. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως όλη η αλήθεια θα γίνει γνωστή στην κοινωνία.

Στην ανακρίτρια ο δράστης της δολοφονίας της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου προσέρχεται στη δικαστική λειτουργό με υπόμνημα στο οποίο φαίνεται να επικαλείται χρόνια ψυχικά νοσήματα με νοσηλείες στο παρελθόν. Η υπεράσπιση φέρεται διατεθειμένη να αιτηθεί από την ανακρίτρια τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 39χρονο.

Ο κατηγορούμενος για τις θανάσιμες μαχαιριές σε βάρος της πρώην συντρόφου του, καλείται να απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δίκη του χρήση.

Παράλληλα, ένταση επικράτησε έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων όταν μέλη γυναικείων οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν μέσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να πετάξουν μπουκάλια με νερό και καφέδες προς το μέρος τους ενώ παρέμειναν στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα.

Η κατάθεση της αξιωματικού υπηρεσίας από το ΑΤ Αγ.Αναργύρων: Της είπα ότι δεν μπορεί να μπει σε περιπολικό, παρά μόνο να κληθεί το 100

Κατάθεση για όσα συνέβησαν το βράδυ της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής έδωσε η αξιωματικός υπηρεσίας, περιγράφοντας τα λεπτά που προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Στην περιγραφή της, η αξιωματικός υπηρεσίας επιβεβαιώνει ότι η άτυχη κοπέλα ζήτησε τη συνδρομή περιπολικού για να μεταβεί στο σπίτι της, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε υποστεί βάναυση κακοποίηση από τον ίδιο.

Η νεαρή αστυφύλακας, η οποία στο μεταξύ έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία της και βρισκόταν μαζί με ακόμα δύο συναδέλφους της στο τμήμα, υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε ότι συμβαίνει κάτι παρά μόνο όταν άκουσε φωνές έξω από το τμήμα.

«Μετά από περίπου 3 – 4 λεπτά, άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει "βοήθεια, την σκοτώνει, την σκοτώνει"», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πήγε στο φυλάκιο, αντικρίζοντας την Κυριακή μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με την ίδια, τότε είδε τον δράστη να σηκώνει το μαχαίρι και να το καρφώνει στον λαιμό του ενώ ένας άλλος συνάδελφός της το έσπρωξε μακριά με το πόδι του.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο γραφείο με τον φίλο της Κυριακής που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Η κατάθεση της αξιωματικού υπηρεσίας

«Είμαι αστυνομικός, φέρω τον βαθμό της αστυφύλακα και υπηρετώ στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Σήμερα 1η Απριλίου βρισκόμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας. (...) Περίπου στις 22.10, ενώ βρισκόμουν στο γραφείου του αξιωματικού υπηρεσίας, παρατήρησα από τις κάμερες δύο άτομα και συγκεκριμένα, μία γυναίκα και έναν άνδρα, να μιλάνε στον αστυνομικό που βρισκόταν σε υπηρεσία σκοπού καταστήματος.

Έπειτα τα δύο αυτά άτομα ανέβηκαν στο γραφείου του αξιωματικού υπηρεσίας, όπου βρισκόμουν εγώ, η υποδιοικητής του Τμήματος η οποία βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ως επόπτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής καθώς και η αστυφύλακας ... η οποία και εκείνη βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία ως οδηγός της αστυνόμου. Στο γραφείο μπήκε μόνο η γυναίκα, ο άντρας που ήταν μαζί της την περίμενε στον χώρο που βρίσκεται έξω από το γραφείο.

Αμέσως ρώτησαν τον λόγο που βρίσκεται στην Αστυνομία και πώς θα μπορούσα να την βοηθήσω. Εκείνη άρχισε να μου λέει ότι υποψιάζεται ότι ο πρώην της, χωρίς να μου δώσει τα στοιχεία του, την περιμένει κάτω από το σπίτι της, το οποίο όπως μου δήλωσε βρίσκεται κοντά στο τμήμα. Ο ίδιος άνδρας όπως μου είπε βρισκόταν και χθες (31/3) έξω από την οικία της, χωρίς να μου πει ακριβώς αν έγινε κάτι χθες ή απλώς μόνο τον είδε να βρίσκεται έξω από το σπίτι της. Ακούγοντας αυτό, την ρώτησα αν χθες ή σήμερα την έχει απειλήσει ή την έχει εξυβρίσει. Εκείνη μου απάντησε ότι ούτε χθες ούτε σήμερα την εξύβρισε ή την απείλησε.

Μου εξήγησε ότι στο παρελθόν του είχε κάνει μήνυση και ρωτώντας την για ποιο λόγο, εκείνη μου είπε ότι την εξύβριζε, την απειλούσε και την βίαζε, πλήν όμως την απέσυρε. Τότε η συνάδελφός μου την ρώτησε αν θέλει να κάνει σήμερα μήνυση και εκείνη απάντησε ότι δεν θέλει. Μας είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να την πάει κάποιο περιπολικό στο σπίτι.

Η συνάδελφός μου της εξήγησε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό του τμήματος να την πάει στο σπίτι της και εγώ της είπα ότι δεν γίνεται να μπει μέσα σε περιπολικό, παρά μόνο να κληθεί το 100, προκειμένου να δώσει κάποιο σημείο συνάντησης ή την οικία της ή το αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να μεταβούν μαζί στο σπίτι της.

Εκείνη μας ρώτησε πόση ώρα θα κάνει να φτάσει κάποιο περιπολικό, αν θα αργήσει. Της εξηγήσαμε ότι δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο χρειάζεται ακριβώς για να έρθει. Μας είπε ότι θα πάρει εκείνη το 100 και έφυγε μαζί με τον άνδρα που ήρθαν μαζί. Αφού με ρωτάτε η συζήτηση αυτή κράτησε περίπου 5 λεπτά, οπότε η ώρα που έφυγαν πρέπει να ήταν 22.15.

Φεύγοντας την είδα από τις κάμερες να διασχίζει τον διάδρομο μπροστά από την σκοπιά του τμήματος μιλώντας στο κινητό και να φεύγει μαζί με τον άνδρα που σας είπα. Αφότου έφυγαν εγώ και η συνάδελφός μου παραμείναμε στο γραφείο και μιλούσαμε, ενώ η αστυνόμος είχε πάει στο γραφείο της. Μετά από περίπου 3 – 4 λεπτά, άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει «βοήθεια, την σκοτώνει, την σκοτώνει». Αμέσως εγώ και η συνάδελφός μου βγήκαμε στο μπαλκόνι, το οποίο κοιτάει προς την σκοπιά του τμήματος και είδαμε δύο άτομα πεσμένα στο έδαφος και τον αρχιφύλακα να στέκεται όρθιος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει ακριβώς τις είχε γίνει. Εγώ και η συνάδελφός μου κατεβήκαμε γρήγορα στην σκοπιά για να δούμε τι έγινε. Φτάνοντας στην σκοπιά είδα την γυναίκα που βρισκόταν πριν λίγο στο γραφείο μας, πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα και γύρω της, κάτω στο έδαφος να υπάρχει αρκετό αίμα και να έχει σπασμούς.

Κοντά της βρισκόταν ένας άνδρας καθισμένος σε ένα πεζούλι μπροστά στην σκοπιά, γέρνοντας το σώμα του ελαφρώς προς τα αριστερά ενώ το δεξί του το χέρι το ακουμπούσε πάνω στο σώμα του. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι έγινε, ο άνδρας που είχε φύγει μαζί με την γυναίκα που σας ανέφερα, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στην σκοπιά μας είπε ότι την μαχαίρωσε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Ψάχνοντας για το μαχαίρι είδα τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν καθισμένος, να σηκώνει το δεξί του χέρι κρατώντας ένα μαχαίρι και να το καρφώνει στον λαιμό του και συγκεκριμένα στην αριστερή του πλευρά. Βλέποντα το αυτό είπα αμέσως στον αρχιφύλακα, αφού ήταν πιο κοντά, να του πάρει το μαχαίρι από τα χέρια. Εκείνος του το πήρε, το πέταξε στο έδαφος και εγώ το κλώτσησα πιο μακριά για να μην το φτάνει ο άνδρας. Η συνάδελφός μου δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό με το μαχαίρι καθώς είχε ανέβει στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να καλέσει σταθμό του ΕΚΑΒ. Μετά ανέβηκα και εγώ καθώς η αστυνόμος μου είπε ότι με καλούν στον ασύρματο και ότι έπρεπε να απαντήσω.

(...) Μέχρι να ξανακατέβω είχαν φτάσει ήδη και άλλοι αστυνομικοί από άλλες ομάδες, χωρίς όμως να έρθει σταθμός του ΕΚΑΒ. Αφού κατέβηκα πήρα τον άνδρα που μου είπε ότι την είχε μαχαιρώσει και ανεβήκαμε στο γραφείο για να του ζητήσω τα στοιχεία του και να μου πει τι ακριβώς έγινε. Εκείνος δεν κατάφερε να μου πει τι έγινε καθώς ήταν ταραγμένος. Του είπα να μου δώσει μόνο την ταυτότητα του και να καθίσει να ηρεμήσει.

(...) Μόλις ηρέμησε λίγο του ζήτησα να μου δώσει και τα στοιχεία της γυναίκας που βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, αιμόφυρτη και μου είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι την λένε Γρίβα Κυριακή. Μετά τον ρώτησα αν γνώριζε τον άνδρα που μαχαίρωσε την γυναίκα και μου είπε ότι τον γνωρίζει. (...) Ακούγοντας τις συζητήσεις κατάλαβα ότι αυτός με την κοπέλα είχαν σχέση στο λύκειο και από τότε δεν είχαν ξαναμιλήσει. Πριν τρεις μέρες του έστειλε η Κυριακή μήνυμα για να βγουν και όταν βγήκαν του εξήγησε ότι είχαν χωρίσει με τον δράστη με τον οποίο είχαν αρραβωνιαστεί και ότι τον φοβόταν, χωρίς να πει για ποιον λόγο ακριβώς».

Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις του φίλου της Κυριακής και του αστυνομικού-σκοπού

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις τόσο του 37χρονου φίλου της Κυριακής, ο οποίος ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της, όσο και του αστυνομικού που ήταν σκοπός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, τις οποίες αποκαλύπτει το skai.gr.

“Σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα η Κυριακή είχε πέσει κάτω αιμόφυρτη”

Στην κατάθεσή του ο φίλος της Κυριακής ανέφερε πως είχαν χωρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και δεν είχαν επικοινωνήσει έκτοτε. Μίλησαν μέσω facebook στις 25/3 και βρέθηκαν στις 29/3 σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί του είπε ότι “είχε χωρίσει εδώ και δυο μήνες γιατί δεν περνούσε καλά,” καθώς και ότι όσο ήταν στη συγκεκριμένη σχέση διέμενε στο Αιγάλεω, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Χαλκηδόνα.

Το Σάββατο, 30/3, περίπου στις 19.30 - 20.00 ξαναβρέθηκαν για καφέ κι εκεί η Κυριακή του είπε ότι χώρισε γιατί το άτομο που είχε σχέση γινόταν καταχρηστικό και κακοποιητικό, ενώ του διηγήθηκε ότι μερικές φορές έφευγε από το σπίτι. Επίσης, του ανέφερε ότι είχε κάνει και μήνυση την οποία είχε όμως ανακαλέσει.

Ξαναβρέθηκαν για καφέ την ημέρα της δολοφονίας κατά τις 19.30-20.00, έως τις 21.30. Οπως περιγράφει ο φίλος της που τη συνόδευε στην κατάθεσή του, στη συνέχεια την πήγε στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του, όπου λίγο πριν την αφήσει είδε έξω από ένα σύμπλεγμα κατοικιών, όπου διέμενε η Κυριακή, έναν άνδρα με μια άσπρη μοτοσυκλέτα. Μόλις είδε η Κυριακή τον άνδρα φώναξε στον φίλο της να φύγει, γιατί -όπως εξήγησε- ήταν ο παλιός δεσμός της και φοβόταν. Ο φίλος της, τής πρότεινε να πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα να αναφέρει το γεγονός και έτσι πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ανέβηκαν μαζί στον πρώτο όροφο. Η Κυριακή του ζήτησε να κάτσει έξω από το γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας διότι ήθελε να μπει μόνη της και του είπε να περιμένει.

Όπως περιγράφει στην κατάθεσή του ο 37χρονος, όσο η γυναίκα βρισκόταν στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου μίλαγε με κάποιες γυναίκες αστυνομικούς, δεν άκουγε μεν τη συζήτηση, αλλά κατάλαβε από τα λίγα που μπορούσε να ακούσει ότι οι αστυνομικοί την προέτρεπαν να καταθέσει μήνυση.

Μόλις βγήκε από το γραφείο, η Κυριακή του επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί της είπαν να κάνει μήνυση, πλην όμως αυτή δεν ήθελε και ότι θα έπαιρνε τηλέφωνο το 100 για να την συνοδεύσουν αστυνομικοί στο σπίτι της. Οταν κατέβηκαν στον δρόμο, πήρε το 100 τηλέφωνο και άρχισε να περιγράφει το περιστατικό, ότι δηλαδή ο πρώην φίλος της ήταν έξω από το σπίτι της, ενώ συγχρόνως έλεγε στο 100 πού ακριβώς βρισκόταν εκείνη τη στιγμή.

Ενώ περπατούσαν και η Κυριακή ήταν ακόμη στο τηλέφωνο, ξαφνικά η γυναίκα ανέστρεψε πλάτη. Οπως περιγράφει ο 37χρονος στην κατάθεσή του, ασυναίσθητα ανέστρεψε πλάτη και ο ίδιος, αλλά δεν έκαναν πολλά βήματα καθώς ένας άνδρας έπεσε με άλμα πάνω στην Κυριακή και άρχισε να την χτυπάει με μαχαίρι. Ο φίλος της περιγράφει ότι αιφνιδιάστηκε και άρχισε να φωνάζει, αλλά όπως ανέφερε, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα η Κυριακή είχε πέσει κάτω αιμόφυρτη μαζί με τον δράστη, ο οποίος παρ’ όλο που ήταν κάτω δεν άφηνε το μαχαίρι. Εκείνη την ώρα ήρθε ένας αστυνομικός ο οποίος κλώτσησε το μαχαίρι.

Στην κατάθεσή του ο φίλος της Κυριακής συνεχίζει λέγοντας πως όταν συνήλθε λίγο, την είδε χωρίς τις αισθήσεις της, μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο και τον δράστη πεσμένο πλάγια.

Ερωτηθείς αν αναγνώριζε τη λευκή μηχανή που ήταν έξω από το τμήμα, απάντησε πως ήταν αυτή που επέβαινε ο πρώην φίλος της και την περίμενε έξω από το σπίτι της, υποθέτοντας ότι τους ακολούθησε χωρίς να τον καταλάβουν.

“Την σπρώχνει”

Τα τραγικά γεγονότα περιγράφει στην κατάθεσή του και ο αστυνομικός ο οποίος ήταν σκοπός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, γύρω στις 22.10 την 1η Απριλίου προσήλθαν στην υπηρεσία του ένας άνδρας και μια γυναίκα η οποία του ανέφερε ότι φοβάται κάποιο άτομο και ως εκ τούτου τους παρέπεμψε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Μετά από δέκα λεπτά κατέβηκαν και οι δυο, τον χαιρέτισαν και απομακρύνθηκαν πεζοί προς πρακτορείο ΠΡΟ.ΠΟ. Μετά από λίγο ο αστυνομικός άκουσε τον άνδρο που συνόδευε τη γυναίκα να φωνάζει “την σπρώχνει”.

Όπως υποστηρίζει ο αστυνομικός, βγήκε αμέσως από τη σκοπιά και αντίκρισε τη γυναίκα και έναν άλλον άνδρα να βρίσκεται κολλημένος στο σώμα της από πίσω, να περπατούν αργά προς τη σκοπιά χωρίς να βλέπει καθόλου τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο άνδρας απομακρύνθηκε λίγο από την Κυριακή και τότε ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, το οποίο τράβηξε από την πλάτη της και η Κυριακή έπεσε κάτω με το πρόσωπο, βγάζοντας αίμα από το στόμα και από το σώμα της.

Αστραπιαία ο άνδρας έστρεψε το μαχαίρι που κρατούσε στον εαυτό του, αυτοτραυματίστηκε στον λαιμό και άρχισε να αιμορραγεί. Ο δράστης κρατούσε ακόμη το μαχαίρι το οποίο ο αστυνομικός αναφέρει ότι κλώτσησε μακριά με το πόδι του.

Στην κατάθεσή του ο αστυνομικός καταλήγει λέγοντας ότι συνάδελφοι που βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας, κατέβηκαν επίσης, ενώ μετά από λίγο προσήλθε σταθμός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών όπου διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας ενώ μετέφεραν τον δράστη στο Νοσοκομείο.

Υπήρχε το περιπολικό της επόπτριας

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ η υποδιοικήτρια - επόπτρια είχε στο τμήμα το περιπολικό της και υπήρχε η οδηγός της προκειμένου να την μετακινήσει για να κάνει έλεγχο στα τμήματα της Δυτικής Αττικής. Η ίδια από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν ασχολήθηκε με το περιστατικό παρότι ήταν σε γνώση της και δεν προθυμοποιήθηκε είτε να μεταφέρει είτε να συνοδεύσει της 28χρονη προς το σπίτι της.

Δεν πήρε τηλέφωνο η αξιωματικός υπηρεσίας για περιπολικό

Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κράτησε την Κυριακή στο τμήμα για να ειδοποιήσει η ίδια την Άμεση δράση προκειμένου να την συνοδεύσουν στο σπίτι της αλλά αρκέστηκε στην προθυμία του θύματος να το κάνει. Δεν έκανε καμία εκτίμηση κινδύνου ή απειλής, ενώ η 28χρονη είχε αναφέρει όλο το παρελθόν του δράστη.

Στα 3 λεπτά μετά τη δολοφονία έφτασαν στο Α.Τ 3 περιπολικά και 2 μοτοσυκλέτες ΔΙ.ΑΣ

Παράλληλα, είναι ενδεικτικό το γεγονός πως σε 2-3 λεπτά στο τμήμα μετά τη δολοφονία της Κυριακής βρέθηκαν 3 περιπολικά και 2 μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

Η Κυριακή επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο στις 21.21 το βράδυ. Η επικοινωνία της διαρκεί 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Στις 21.23 το βράδυ πέφτει νεκρή στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος. Στις 21.25 - 21.26 το βράδυ περιπολικό της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, 2 μοτοσυκλέτες της ΔΙ.ΑΣ, καθώς ακόμα και περιπολικό της Τροχαίας που ήταν σε τροχαίο σε κοντινό σημείο.

«Ξηλώθηκαν» από τις θέσεις τους η επόπτρια, οδηγός επόπτριας, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων

«Ξηλώθηκαν» από τις θέσεις τους η επόπτρια, οδηγός επόπτριας, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, δηλαδή όσοι είχαν βάρδια στο Α.Τ όταν πήγε η Κυριακή να ζητήσει βοήθεια.

Ο 27χρονος τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης είναι υπό έρευνα από την ΕΛΑΣ και αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες ενώ αντικαθίσταται και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων. Σημειώνεται μάλιστα ότι η αξιωματικός της υπηρεσίας δεν τον είχε ενημερώσει για την καταγγελία της Κυριακής και τον ενημέρωσε μόνο όταν αυτή ήταν νεκρή στην σκοπιά του τμήματος.

Τι ισχυρίστηκε ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης για το «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Αναφορικά με την απάντηση που έδωσε στην 28χρονη πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», ανέφερε στους ανωτέρους του πως το είπε εν τη ρύμη του λόγου.

Με ποινικό παρελθόν ο σκοπός του Α.Τ. - «Δεν κατάλαβα τίποτα»

Από την πλευρά του ο 48χρονος σκοπός του αστυνομικού τμήματος λέει ότι δεν είχε οπτική εικόνα, ότι δεν κατάλαβε τίποτα παρά μόνο όταν άκουσε φωνές, είδε την Κυριακή να πέφτει μπροστά στην σκοπιά και κλώτσησε το μαχαίρι του δράστη.

Ο 48χρονος είναι υπό απόταξη, εντός των επόμενων ημερών θα απομακρυνθεί καθώς συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Πρόκειται για μία υπόθεση που είναι από το 2014. Είχε προφυλακιστεί, είχε αποφυλακιστεί και μπήκε μετά ξανά στη φυλακή.

Ερώτημα επίσης λοιπόν είναι γιατί εκτελούσε χρέη φρουρού αστυνομικός, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φρουρός είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε κύκλωμα πλαστών εγγράφων και δίνει το παρόν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ιλίου.

Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα

Εξετάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι - και από το αστυνομικό τμήμα και από το 100 - έχουν ληφθεί οι καταθέσεις και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και όπως προβλέπεται από την διαδικασία όλοι τους θα απολογηθούν στις δικαστικές Αρχές.

Επτά κάμερες έχουν καταγράψει τη δολοφονία

Εντωμεταξύ εφτά κάμερες από διαφορετικά καταστήματα καθώς από το αστυνομικό τμήμα έχουν καταγράψει τη δολοφονία. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι κάμερες του αστυνομικού τμήματος έχουν λίγο υλικό καθώς δεν λειτουργούν όλες οι κάμερές του.

Δείχνουν την Κυριακή να κατεβαίνει τα σκαλιά του τμήματος, να προχωρά με τον φίλο της μιλώντας με τον αστυνομικό της Άμεσης Δράσης, τον τηλεφωνητή και να προχωρά γύρω στα 20 μέτρα από το τμήμα, σκοπιά. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της τον 39χρονο δράστη, γυρνά την πλάτη της προς το αστυνομικό τμήμα και δέχεται τότε την επίθεση του δράστη ο οποίος την αρπάζει από την μέση και την μαχαιρώνει στην πλάτη και τα πλευρά της.

Ο διάλογος με την Άμεση Δράση

Γροθιά στο στομάχι είναι ο ολιγόλεπτος διάλογος της άτυχης 28χρονης στον οποίο καλεί σε βοήθεια πριν τελικά ξεψυχήσει αβοήθητη στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

28χρονη Κυριακή: "Γειά σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

28χρονη Κυριακή: Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα

Τηλεφωνητής: Ωραία, και το περιπολικό δεν είναι ταξί θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας

28χρονη Κυριακή: Ωραία στείλτε στο σπίτι μου

Τηλεφωνητής: Σε ποια οδό;

28χρονη Κυριακή: Αριστοφάνους 9 Άγιοι Ανάργυροι. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

Τηλεφωνητής: Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα

28χρονη Κυριακή: Ωραία και εγώ τι πρέπει να κάνω να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι;

Τηλεφωνητής: Του έχετε κάνει μήνυση;

28χρονη Κυριακή: Όχι.

Τηλεφωνητής: Α, αυτός τι κάνει εκεί πέρα, περιμένει για ποιο λόγο;

28χρονη Κυριακή: Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω, να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει αλλά δεν το τραβήξαμε.

Τηλεφωνητής: Το όνομά σας;

28χρονη Κυριακή: Γρίβα Κυριακή

Τηλεφωνητής: Γρίβα Κυριακή, οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας ο πρώην σύντροφος της, με σκοπό να σας ασκήσει βία έτσι;

28χρονη Κυριακή: Ναι.

Τηλεφωνητής: Εσείς σε πόση ώρα θα είστε εκεί;

28χρονη Κυριακή: Δίπλα είμαστε εμείς, σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται πλησίον, αλλά βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

28χρονη Κυριακή: Τώρα ναι αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε στο σπίτι.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα…

28χρονη Κυριακή: Χάνομαι, έχει έρθει εδώ.

Τηλεφωνητής: Ο πρώην;

28χρονη Κυριακή: Ναι είναι εδώ.

Τηλεφωνητής: Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

28χρονη Κυριακή: Ναι, αχχχχχ (Δέχεται επίθεση)

Φωνές φίλου: Γρήγορα τη σκότωσε, ασθενοφόρο γρήγορα τη σκότωσε.

Ο 39χρονος τη δολοφονεί μπροστά στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής δείχνει τον δράστη να περνάει έξω από την πολυκατοικία, λίγα λεπτά πριν τη σκοτώσει. Την αίσθηση ότι η 28χρονη φοβόταν τον δράστη έχουν κάτοικοι της γειτονιάς όπου διέμεναν μαζί για περίπου ένα χρόνο δράστης και θύμα

Ο δράστης μάλιστα φαίνεται να είχε μελετήσει τις κινήσεις του και να ήταν προετοιμασμένος για τη σύλληψή του, καθώς το πρώτο πράγμα -και μοναδικό- που είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, ήταν να τον πάνε στο ψυχιατρείο.

Τα ερωτήματα για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων είναι πολλά:

1 Γιατί δε μετέφεραν την 28χρονη στο σπίτι ενώ υπήρχε περιπολικό;

2. Γιατί η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κάλεσε εκείνη την Άμεση Δράση;

3. Τι έκανε ο αστυνομικός σκοπός του τμήματος βλέποντας την δολοφονία;

Πηγή: skai.gr

