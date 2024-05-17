Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν είναι μυστικό πως τα κόμματα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην αποχή εν όψει των ευρωεκλογών. Το 2019 είχε προσέλθει στις κάλπες το 58,69% του εκλογικού σώματος και το 2014 το 59,33%. Τι είναι αυτό που τρομάζει τους επιτελείς των πολιτικών δυνάμεων ενόψει της 9ης Ιουνίου; Καταρχάς η κόπωση του κόσμου. Από πέρυσι τον Ιούνιο έχουν διεξαχθεί δυο εθνικές εκλογές, ενώ ακολούθησαν και οι δυο γύροι των αυτδιοικητικών εκλογών.

Για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζεται πως στήθηκαν και εσωκομματικές κάλπες μέσα στον Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή που το διακύβευμα δεν αφορά την εκλογή νέας κυβέρνησης είναι αμφίβολο κατά πόσο ακόμα και οι ενεργοί με τα πολιτικά πράγματα και τα κοινά πολίτες θα βρουν τη διάθεση να προσέλθουν στα σχολικά παραβάν. Σε αυτό ίσως βοηθήσει η πόλωση που είναι ήδη μεγάλη και το γεγονός ότι έχει δοθεί από τους αρχηγούς των κομμάτων ένας δημοψηφισματικός χαρακτήρας στις συγκεκριμένες κάλπες. Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο είχε προβλέψει πως η συμμετοχή θα είναι αυξημένη στο σύνολο της γηραιάς ηπείρου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια έχει τονώσει το ενδιαφέρον και η συμβολή της Ευρώπης θεωρείται πλέον επιβεβλημένη.

Δεν βοηθάει επίσης το γεγονός πως οι κάλπες θα στηθούν στην αρχή του καλοκαιριού. Ειδικά για τον κόσμο που δεν είναι κομματικοποιημένος στο δίλημμα παραλία ή εκλογές δεν θα είναι δύσκολο να απαντήσουν. Προς τη θάλασσα είναι φυσιολογικό να στραφεί και μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων αποφεύγοντας να πιεστεί να καταλήξει. Οι επόμενες εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027 και το χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλο.

Είναι φυσιολογικό αρκετός κόσμος να αισθανθεί πως όποιο μήνυμα και αν δοθεί τώρα είναι εξαιρετικά πρόωρο για να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα. Αυτό το στοιχείο ενδεχομένως να μη συσπειρώσει σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα και αρκετός κόσμος να επιλέξει να «ξεκουραστεί» μέχρι τις βουλευτικές εκλογές σε τρία χρόνια.

Στην αύξηση της συμμετοχής ενδεχομένως να βοηθήσουν οι περίπου 200.000 που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν μέσω επιστολικής οδού. Μπορεί ο αριθμός να μην είναι μεγάλος παρ΄ όλα αυτά από τη στιγμή που οι συγκεκριμένες ψήφοι θεωρούνταν στην πλειοψηφία τους «χαμένες» αποτελεί ένα κέρδος.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως για πρώτη φορά από το 2009 οι ευρωεκλογές δεν θα διεξαχθούν παράλληλα με τις εκλογές για τους δυο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είχε οριστεί από τον «Καλλικράτη» που θεσπίστηκε επί υπουργίας Γιάννη Ραγκούση. Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μέσω ανάρτησής του ανέφερε πως «ο βασικότερος λόγος που το 2010 εισηγήθηκα στο πλαίσιο του Καλλικράτη, την ταυτόχρονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν η μεγάλη ανησυχία που είχε προκαλέσει η μειωμένη συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2009, έναντι αυτών του 2004. Συγκεκριμένα, το 2009, στις ευρωεκλογές, είχε καταγραφεί μία μείωση συμμετοχής σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 2004, της τάξης του ενός (1) εκατομμυρίου εκλογέων».

Παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία ο κ.Ραγκούσης συμπλήρωσε: «Στις Ευρωεκλογές του 2004, που διεξήχθησαν μόνες τους, πήραν μέρος 6.283.637 πολίτες. Στις ευρωεκλογές του 2009, που διεξήχθησαν μόνες τους, πήραν μέρος 5.261.749 πολίτες. Στις Ευρωεκλογές του 2014, που διεξήχθησαν μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πήραν μέρος 5.941.636 πολίτες. Στις ευρωεκλογές του 2019, που διεξήχθησαν κι αυτές μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πήραν μέρος 5.920.355 πολίτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.