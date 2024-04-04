Το σενάριο εφιαλτικό. Στο Δικαστήριο της Πάτρας παραλαμβάνεται φάκελος με θανατηφόρο χημική σκόνη.

Ειδοποιείται άμεσα η Πυροσβεστική. Η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας άρτια εξοπλισμένη με ειδικές στολές και σύνεργα αναλαμβάνει έργο.

Στήνονται έξω από τα Δικαστήρια διάδρομοι, πλυντήρια απολύμανσης. Ειδοποιείται το ΕΚΑΒ και οι διασώστες φορούν λευκές στολές.

Εντοπίζονται δύο άτομα χωρίς αισθήσεις. Είναι νεκροί. Μία ακόμη γυναίκα οδηγείται για απολύμανση. Ξέφυγε τον κίνδυνο.

Η άσκηση που διοργανώθηκε στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

