Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ασκηση για φάκελο με θανατηφόρο χημική σκόνη και θύματα στα Δικαστήρια Πάτρας - Φωτογραφίες

Στην άσκηση της πυροσβεστικής συμμετείχαν 20 άτομα 

πατρα

Το σενάριο εφιαλτικό. Στο Δικαστήριο της Πάτρας παραλαμβάνεται φάκελος με θανατηφόρο χημική σκόνη.

Ειδοποιείται άμεσα η Πυροσβεστική. Η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας άρτια εξοπλισμένη με ειδικές στολές και σύνεργα αναλαμβάνει έργο.

πατρα

πατρα

Στήνονται έξω από τα Δικαστήρια διάδρομοι, πλυντήρια απολύμανσης. Ειδοποιείται το ΕΚΑΒ και οι διασώστες φορούν λευκές στολές.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: Σενάριο με Φάκελο με χημική σκόνη στα Δικαστήρια - Δύο νεκροί, μία τραυματίας - Επέμβαση της ΕΜΑΚ

πατρα

Εντοπίζονται δύο άτομα χωρίς αισθήσεις. Είναι νεκροί. Μία ακόμη γυναίκα οδηγείται για απολύμανση. Ξέφυγε τον κίνδυνο.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: Σενάριο με Φάκελο με χημική σκόνη στα Δικαστήρια - Δύο νεκροί, μία τραυματίας - Επέμβαση της ΕΜΑΚ

Η άσκηση που διοργανώθηκε στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Πηγή: gnomip.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα δικαστήρια Πυροσβεστική ΕΜΑΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark