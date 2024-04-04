Κατάθεση για όσα συνέβησαν το βράδυ της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής έδωσε η αξιωματικός υπηρεσίας, περιγράφοντας τα λεπτά που προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Στην περιγραφή της, η αξιωματικός υπηρεσίας επιβεβαιώνει ότι η άτυχη κοπέλα ζήτησε τη συνδρομή περιπολικού για να μεταβεί στο σπίτι της, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε υποστεί βάναυση κακοποίηση από τον ίδιο.

Η νεαρή αστυφύλακας, η οποία στο μεταξύ έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία της και βρισκόταν μαζί με ακόμα δύο συναδέλφους της στο τμήμα, υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε ότι συμβαίνει κάτι παρά μόνο όταν άκουσε φωνές έξω από το τμήμα.

«Μετά από περίπου 3 – 4 λεπτά, άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει "βοήθεια, την σκοτώνει, την σκοτώνει"», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πήγε στο φυλάκιο, αντικρίζοντας την Κυριακή μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με την ίδια, τότε είδε τον δράστη να σηκώνει το μαχαίρι και να το καρφώνει στον λαιμό του ενώ ένας άλλος συνάδελφός της το έσπρωξε μακριά με το πόδι του.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο γραφείο με τον φίλο της Κυριακής που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Η κατάθεση της αξιωματικού υπηρεσίας

«Είμαι αστυνομικός, φέρω τον βαθμό της αστυφύλακα και υπηρετώ στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Σήμερα 1η Απριλίου βρισκόμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας. (...) Περίπου στις 22.10, ενώ βρισκόμουν στο γραφείου του αξιωματικού υπηρεσίας, παρατήρησα από τις κάμερες δύο άτομα και συγκεκριμένα, μία γυναίκα και έναν άνδρα, να μιλάνε στον αστυνομικό που βρισκόταν σε υπηρεσία σκοπού καταστήματος.

Έπειτα τα δύο αυτά άτομα ανέβηκαν στο γραφείου του αξιωματικού υπηρεσίας, όπου βρισκόμουν εγώ, η υποδιοικητής του Τμήματος η οποία βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ως επόπτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής καθώς και η αστυφύλακας ... η οποία και εκείνη βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία ως οδηγός της αστυνόμου. Στο γραφείο μπήκε μόνο η γυναίκα, ο άντρας που ήταν μαζί της την περίμενε στον χώρο που βρίσκεται έξω από το γραφείο.

Αμέσως ρώτησαν τον λόγο που βρίσκεται στην Αστυνομία και πώς θα μπορούσα να την βοηθήσω. Εκείνη άρχισε να μου λέει ότι υποψιάζεται ότι ο πρώην της, χωρίς να μου δώσει τα στοιχεία του, την περιμένει κάτω από το σπίτι της, το οποίο όπως μου δήλωσε βρίσκεται κοντά στο τμήμα. Ο ίδιος άνδρας όπως μου είπε βρισκόταν και χθες (31/3) έξω από την οικία της, χωρίς να μου πει ακριβώς αν έγινε κάτι χθες ή απλώς μόνο τον είδε να βρίσκεται έξω από το σπίτι της. Ακούγοντας αυτό, την ρώτησα αν χθες ή σήμερα την έχει απειλήσει ή την έχει εξυβρίσει. Εκείνη μου απάντησε ότι ούτε χθες ούτε σήμερα την εξύβρισε ή την απείλησε.

Μου εξήγησε ότι στο παρελθόν του είχε κάνει μήνυση και ρωτώντας την για ποιο λόγο, εκείνη μου είπε ότι την εξύβριζε, την απειλούσε και την βίαζε, πλήν όμως την απέσυρε. Τότε η συνάδελφός μου την ρώτησε αν θέλει να κάνει σήμερα μήνυση και εκείνη απάντησε ότι δεν θέλει. Μας είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να την πάει κάποιο περιπολικό στο σπίτι.

Η συνάδελφός μου της εξήγησε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό του τμήματος να την πάει στο σπίτι της και εγώ της είπα ότι δεν γίνεται να μπει μέσα σε περιπολικό, παρά μόνο να κληθεί το 100, προκειμένου να δώσει κάποιο σημείο συνάντησης ή την οικία της ή το αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να μεταβούν μαζί στο σπίτι της.

Εκείνη μας ρώτησε πόση ώρα θα κάνει να φτάσει κάποιο περιπολικό, αν θα αργήσει. Της εξηγήσαμε ότι δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο χρειάζεται ακριβώς για να έρθει. Μας είπε ότι θα πάρει εκείνη το 100 και έφυγε μαζί με τον άνδρα που ήρθαν μαζί. Αφού με ρωτάτε η συζήτηση αυτή κράτησε περίπου 5 λεπτά, οπότε η ώρα που έφυγαν πρέπει να ήταν 22.15.

Φεύγοντας την είδα από τις κάμερες να διασχίζει τον διάδρομο μπροστά από την σκοπιά του τμήματος μιλώντας στο κινητό και να φεύγει μαζί με τον άνδρα που σας είπα. Αφότου έφυγαν εγώ και η συνάδελφός μου παραμείναμε στο γραφείο και μιλούσαμε, ενώ η αστυνόμος είχε πάει στο γραφείο της. Μετά από περίπου 3 – 4 λεπτά, άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει «βοήθεια, την σκοτώνει, την σκοτώνει». Αμέσως εγώ και η συνάδελφός μου βγήκαμε στο μπαλκόνι, το οποίο κοιτάει προς την σκοπιά του τμήματος και είδαμε δύο άτομα πεσμένα στο έδαφος και τον αρχιφύλακα να στέκεται όρθιος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει ακριβώς τις είχε γίνει. Εγώ και η συνάδελφός μου κατεβήκαμε γρήγορα στην σκοπιά για να δούμε τι έγινε. Φτάνοντας στην σκοπιά είδα την γυναίκα που βρισκόταν πριν λίγο στο γραφείο μας, πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα και γύρω της, κάτω στο έδαφος να υπάρχει αρκετό αίμα και να έχει σπασμούς.

Κοντά της βρισκόταν ένας άνδρας καθισμένος σε ένα πεζούλι μπροστά στην σκοπιά, γέρνοντας το σώμα του ελαφρώς προς τα αριστερά ενώ το δεξί του το χέρι το ακουμπούσε πάνω στο σώμα του. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι έγινε, ο άνδρας που είχε φύγει μαζί με την γυναίκα που σας ανέφερα, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στην σκοπιά μας είπε ότι την μαχαίρωσε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Ψάχνοντας για το μαχαίρι είδα τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν καθισμένος, να σηκώνει το δεξί του χέρι κρατώντας ένα μαχαίρι και να το καρφώνει στον λαιμό του και συγκεκριμένα στην αριστερή του πλευρά. Βλέποντα το αυτό είπα αμέσως στον αρχιφύλακα, αφού ήταν πιο κοντά, να του πάρει το μαχαίρι από τα χέρια. Εκείνος του το πήρε, το πέταξε στο έδαφος και εγώ το κλώτσησα πιο μακριά για να μην το φτάνει ο άνδρας. Η συνάδελφός μου δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό με το μαχαίρι καθώς είχε ανέβει στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να καλέσει σταθμό του ΕΚΑΒ. Μετά ανέβηκα και εγώ καθώς η αστυνόμος μου είπε ότι με καλούν στον ασύρματο και ότι έπρεπε να απαντήσω.

(...) Μέχρι να ξανακατέβω είχαν φτάσει ήδη και άλλοι αστυνομικοί από άλλες ομάδες, χωρίς όμως να έρθει σταθμός του ΕΚΑΒ. Αφού κατέβηκα πήρα τον άνδρα που μου είπε ότι την είχε μαχαιρώσει και ανεβήκαμε στο γραφείο για να του ζητήσω τα στοιχεία του και να μου πει τι ακριβώς έγινε. Εκείνος δεν κατάφερε να μου πει τι έγινε καθώς ήταν ταραγμένος. Του είπα να μου δώσει μόνο την ταυτότητα του και να καθίσει να ηρεμήσει.

(...) Μόλις ηρέμησε λίγο του ζήτησα να μου δώσει και τα στοιχεία της γυναίκας που βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, αιμόφυρτη και μου είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι την λένε Γρίβα Κυριακή. Μετά τον ρώτησα αν γνώριζε τον άνδρα που μαχαίρωσε την γυναίκα και μου είπε ότι τον γνωρίζει. (...) Ακούγοντας τις συζητήσεις κατάλαβα ότι αυτός με την κοπέλα είχαν σχέση στο λύκειο και από τότε δεν είχαν ξαναμιλήσει. Πριν τρεις μέρες του έστειλε η Κυριακή μήνυμα για να βγουν και όταν βγήκαν του εξήγησε ότι είχαν χωρίσει με τον δράστη με τον οποίο είχαν αρραβωνιαστεί και ότι τον φοβόταν, χωρίς να πει για ποιον λόγο ακριβώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.