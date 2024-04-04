Ως μια από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της προσωπικής διαδρομής του χαρακτήρισε τη γυναικοκτονία της 28χρονης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τη σύσκεψη με τις αρχές και τους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας πως «η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα».

«Τέσσερις μέρες μετά το τραγικό περιστατικό της 1ης Απριλίου που χάθηκε μια νέα κοπέλα η Κυριακή Γρίβα, συνεχίζουμε όλοι μας να θρηνούμε και να πενθούμε. Είμαι συντετριμμένος, και προσωπικά γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στη μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή. Απευθύνω συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτής της νέας γυναίκας που έφυγε. Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε ο υπουργός. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως όλη η αλήθεια θα γίνει γνωστή στην κοινωνία.

Οι δηλώσεις του υπουργού:

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σχετικά με το αντικείμενο της σύσκεψης ανέφερε: «Είμαι εδώ σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, για έναν σπουδαίο λόγο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην αστυνόμευση της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη φέρει περίπου πεντακόσιους νέους αστυνομικούς. Προσθέσαμε σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες, για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, τα ζητήματα της κυκλοφορίας με αφορμή το flyover, τα προβλήματα και τις συνέπειες που έχει».

Παράλληλα επισήμανε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και πρόσθεσε: «Γι αυτό κάλεσα τους δημάρχους και τον επικεφαλής της Περιφέρειας, τον κ. Τζιτζικώστα, προκειμένου να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Επίσης θα γίνει μια παρουσίαση και για την τροχαία, την κίνηση στην πόλη και τη ρύθμιση του ζητήματος του flyover όπως και ζητήματα που αφορούν τη νεανική βία, τη βία ανηλίκων, που κι εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την αστυνομία, όπως επίσης και την ενδοοικογενειακή βία».

Ο υπουργός ανέλαβε τη δέσμευση ότι κάθε μέρα όλο και περισσότερο και με τη δική του παρουσία και με την παρουσία της νέας ηγεσίας και όλων των αστυνομικών -από τους αξιωματικούς μέχρι τον απλό αστυφύλακα θα βρίσκονται δίπλα στους πολίτες, με σκοπό να προασπίσουν τη ζωή και την ακεραιότητα τη δική τους και των παιδιών τους.

