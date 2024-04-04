Ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκεται ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα που δέχθηκε θανάσιμες μαχαιριές στο κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν με θρήνο την 29χρονη Κυριακή στο κοιμητήριο, ο δολοφόνος της, θα επιχειρήσει να πείσει τη δικαστική λειτουργό ότι το άγριο έγκλημα του έχει αφετηρία ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου προσέρχεται στη δικαστική λειτουργό με υπόμνημα στο οποίο φαίνεται να επικαλείται χρόνια ψυχικά νοσήματα με νοσηλείες στο παρελθόν. Η υπεράσπιση φέρεται διατεθειμένη να αιτηθεί από την ανακρίτρια τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 39χρονο.

Ο κατηγορούμενος για τις θανάσιμες μαχαιριές σε βάρος της πρώην συντρόφου του, καλείται να απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δίκη του χρήση.

Παράλληλα, ένταση επικράτησε έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων όταν μέλη γυναικείων οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν μέσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να πετάξουν μπουκάλια με νερό και καφέδες προς το μέρος τους ενώ παρέμειναν στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα.

