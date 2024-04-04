Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την Τετάρτη 17/04 σε όλη τη χώρα, καθώς η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ με κεντρικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

«Οι Έλληνες Ναυτεργάτες, λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος, είναι από τους πρώτους που έρχονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της ακρίβειας γιατί είναι οι μόνοι, που στην καλύτερη περίπτωση, εργάζονται 5 με 6 μήνες το χρόνο για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειες τους όλο τον χρόνο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Επισημαίνει ότι τα επιδόματα ανεργίας για τους ναυτεργάτες είναι πενιχρά σε αντίθεση με τα αντίστοιχα επιδόματα της ξηράς και οι προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας είναι πράγματι απαγορευτικές.

Η ΠΝΟ τονίζει ότι η κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση και στις δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόκτηση των διαφόρων πιστοποιητικών και πτυχίων που είναι απαραίτητα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος, δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των ναυτικών με αποτέλεσμα να οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, ζητεί αυξημένες οργανικές συνθέσεις για την ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών.

